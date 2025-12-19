La policia denuncia penalment el tiktoker que va escalar l'arbre de Nadal de Girona
L'empesa encarregada de la il·luminació nadalenca també va denuncia els fa uns dies i la policia l'ha citat en identificar-lo
El tiktoker que va escalar l'arbre de Nadal que hi ha plantat a la plaça Catalunya ha estat denunciat penalment aquest divendres per la Policia Municipal de Girona. Aquest divendres al matí, tal com ha difós ell mateix a les xarxes socials, ha hagut de passar per la comissaria del carrer Bacià on ha estat informat que havia estat denunciat penalment, segons han informat fonts municipals i, per tant, haurà de passar pels jutjats. En concret, seria per un delicte de danys que supera els 900 euros per l'acció de principis de desembre.
L'empresa que s'encarrega de col·locar els llums de Nadal a Girona, Ximenez Group, havia denunciat al creador de contingut que va penjar el vídeo a les xarxes socials enfilant-se a l'arbre de Nadal. En les imatges, es veia com una persona escala l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.
La Policia Municipal va fer l'atestat per quantificar el valor dels danys. Si se superaven els 400 euros es considerava un delicte i el cas podria acabar als jutjats. La vicealcaldessa i responsable de l'àrea de Promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras, va ser contundent en el seu moment i va remarcar que no es podia "permetre que quedés impune un acte vandàlic en una instal·lació pensada per al gaudi i la celebració del Nadal de tots els gironins". Va anticipar que l'Ajuntament de Girona es personaria "com a part afectada", en el procés judicial.
El vídeodel tik toker acumula del tik toker unes 51.000 reproduccions i no ha estat esborrat.
