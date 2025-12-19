Reobre el Normal de Girona dels germans Roca després de l'incendi
Un foc a la xemeneia va obligar a aturar l'activitat al restaurant del Barri Vell el 21 de novembre
Torna la normalitat. Aquest divendres el restaurant Normal de Girona dels germans Roca ha reobert les portes després de l'incendi a la xemeneia que els va obligar a aturar l'activitat. Aquell dia, les flames de mitjanit van acabar afectant l’altell del restaurant i part de la cuina propera a la campana, segons van informar els Bombers. Tot hauria començat per restes de brases actives a la xemeneia.
El succés va obligar a desallotjar veïns del bloc del Barri Vell on hi ha ubicat l'establiment i una persona amb mobilitat reduïda va quedar confinada a casa seva.
En un missatge a les xarxes socials, el restaurant i el grup del Celler de Can Roca informen que aquest divendres "tornem a la normalitat" i donen les gràcies "a tots per la paciència" i "a l’equip pel seu compromís i constància durant aquests dies." I fent honor a l'eslògan de l'establiment, apunten: "Us esperem a un restaurant Normal, a una cantonada normal d’una ciutat normal. Reserves obertes a la nostra pàgina web".
Aquest va ser el segon incendi en un local dels germans Roca en pocs dies de diferència. El primer va afectar el Mas Marroch, a Vilablareix, que encara no ha pogut reobrir.
El foc va afectar amb més virulència l'establiment.
La part més afectada per les flames d'aquest espai destinat als banquets va ser la cúpula de fusta.
