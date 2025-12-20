La DOP Oli de l’Empordà promociona a Girona la nova collita i un lot per regalar per Nadal
Els productors empordanesos han fet una donació de 100 litres al Banc dels Aliments
Els productors de la Denominació d’Origen Protegida de l’Oli de l’Empordà han promocionat aquest dissabte la collita del 2025 a Girona i el nou lot de quatre olis pensat per regalar per Nadal. Desenes de persones s'han acostat a la parada que han instal·lat a l'exterior del Mercat del Lleó per tastar i comprar el nou Oli de l'Empordà, que ha viscut una bona temporada després de tres anys de sequera.
"La collita ha estat de 200.000 quilos d’oli, una xifra que ha tornat a la normalitat després d’anys complicats per la manca de pluges", afirma Simón Casanovas, president de la DOP Oli de l’Empordà, que destaca la qualitat de l'oli d'aquest any.
Com a novetat, aquest any els interessats també s’ha pogut adquirir un nou lot de quatre olis d’oliva verge extra elaborats per quatre operadors certificats de la DOP, pensat com a regal de cara a les festes de Nadal. A més, també s'ha presentat el passaport DOP Oli de l’Empordà, una iniciativa que anima a fer oleoturisme per descobrir com elaboren l'oli tres trulls empordanesos i, al mateix temps, permet gaudir de descomptes exclusius per a compres a les botigues.
Els assistents a la presentació de l'Oli Nou també han pogut degustar tastar bombons de xocolata amb sal i Oli de l’Empordà i gaudir de l’actuació de jazz del saxofonista Adrià Bauzó i el pianista Aleix Cansell.
A més, els productors de la DOP han fet una donació de 100 litres al Banc dels Aliments de Girona.
Els actes de presentació de la collita 2025 compten amb el suport dels Ajuntaments de Figueres i Girona; el Gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines; l’Associació d’Hostaleria de Girona; el segell Girona Excel·lent i la Diputació de Girona; el Banc dels Aliments; i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga