La pista de gel de Girona torna a tenir tobogan

Es va inaugurar ahir i es calcula que hi haurà 240 patinadors cada hora

Les imatges del primer dia de la pisya de de gel de Girona / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Com és tradició per Nadal, el Palau de Fires de Girona acull la pista de gel, que s'ha inaugurat aquest dissabte i estarà oberta fins al 4 de gener. Ho fa recuperant el tradicional format després de l’edició de l’any passat, i una de les novetats més destacades és el retorn del tobogan, amb 2,5 metres d’alçada, 27 metres de longitud i tres carrils per baixar-hi en trineu, un dels elements més populars de l’activitat nadalenca.

Pel que fa a la pista és de 800 metres quadrats, està dividida en dues zones (una per a principiants) i considerada una de les més grans de Catalunya. L’organització calcula que hi haurà uns 240 patinadors cada hora, amb una seixantena de noves entrades cada 15 minuts. En els darrers anys, la xifra total d’usuaris s’ha situat al voltant de les 18.000 persones. Com l’any passat, i per tal de contribuir a l’estalvi d’aigua, s’han tornat a instal·lar una trentena de contenidors de 1.000 litres cada un per reutilitzar l’aigua del gel.  

