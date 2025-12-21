Festes
Bescanó enceta una quina d’espectacle i… fuet!
A tocar de Nadal, arriba una de les tradicions més celebrades arreu del territori; entre cartons, números, regals i grans multituds en destaca la de Bescanó, que avui a les 18h obria les portes del Pavelló d’Esports per a començar la festa
Carla Ventura Ponce
Havent-hi anat o no, tots els gironins saben on es fa una de les quines més importants de la província, a Bescanó. Avui, amb les festes nadalenques a tocar, s’inaugurava una de les tradicions més divertides; on es canten números, es guanyen regals i el Pavelló d'Esports del municipi s’omple de bat a bat. «Venen unes 1.500 o 1.800 persones de mitjana cada dia de quina, tot i que hi ha dies més fluixos com Sant Esteve o Nadal, no ens podem queixar...», explicava Robert Llagostera, president del Club de Bàsquet de Bescanó.
A les cinc de la tarda s’obrien les portes del pavelló i, tot i que el sorteig no començava fins a les sis, els més aficionats a aquesta festa tan nostrada esperaven fora des d’abans de les quatre. «Ve, sobretot, molta gent local i de Vic, però també ens trobem amb gent del Maresme o, fins i tot, d’arreu de l’Estat que venen a visitar els seus familiars i a passar-ho bé», ha dit Llagostera. I és que, per un cartó de 20 euros, per a tota la vetllada, «tots els visitants gaudeixen de bons regals i, és clar, molt de xou», ha afegit.
La quina de Bescanó, ha guanyat a pols la seva bona fama, no només per la interacció del públic amb l'organització, els obsequis, o la seva proximitat amb Girona, «després de tants anys, el que importa realment a la gent que ve és el fuet, el cava, el vi, els pernils i… el fuet», ha assegurat entre riures Llagostera.
De fet, pel que fa als regals, des de l’organització expliquen com, en anys anteriors, havien arribat a sortejar viatges i cotxes, però van deixar de fer-ho «perquè la Generalitat ens va prohibir donar imports tan alts en regals». Això sí, «podríem invertir menys en els productes i fer més caixa nosaltres, però part del nostre èxit rau en la quantitat de regals que donem», continuava Llagostera. Avui dia el pressupost dels regals, però, no passa dels 600 euros, i aquests són comprats per la mateixa organització en comerços de proximitat.
Els pròxims dies de celebració seran el 25, 26 i 28 de desembre, com també l’1, el 4 i el 6 de gener. D’aquesta manera Bescanó s’acomiada de l’any i n’enceta un de nou unint familiars i amics, i enfrontant-los de la manera més divertida. De fet, cal recordar que la febra de la quina ha de durar fins al darrer dia, s’ha de provar sort fins a l’últim moment, «el 6 de gener, el guanyador de la partida final s’endú tots els premis exposats a l’escenari», recorda Llagostera.
