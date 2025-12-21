ERC de Girona beneeix el pacte del campus de Salut però Puigtió ho matisa
L’actual portaveu celebra l’acord per preservar el parc Jordi Vilamitjana, mentre que el futur cap de llista qüestiona la gestió amb els veïns
ERC ha beneït l’acord entre l’Ajuntament de Girona i la Generalitat per preservar el parc Jordi Vilamitjana, mentre el futur alcaldable, Marc Puigtió, n’ha qüestionat les maneres. En dos comunicats emesos en poc més d’una hora de diferència aquest divendres, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, va assegurar que els republicans no volen «endarrerir ni un dia el nou Campus de Salut del Trueta». Mentrestant, Puigtió, tot i valorar «positivament l’acord assolit per preservar el Parc», creu que hi ha d’haver «més responsabilitat i més escolta».
Els republicans van assistir aquest divendres a la comissió bilateral amb la Generalitat i la van valorar «positivament». Ayats va indicar que es podrà treballar amb «aquells temes d’interès per a la ciutat, i al mateix temps fer escoltar la veu de Girona en tot allò que afecti el municipi».
Un d’aquests temes, és el futur campus de Salut. Ja quan es va anunciar l’acord per estudiar el trasllat dels habitatges en principi plantejats per ubicar a l’actual parc Jordi Vilamitjana al sector de Mas Xirgu, Ayats va afirmar que aquesta opció «sempre ha estat oberta», però anava «condicionada al no endarreriment i de les inversions necessàries». Per això, també va comunicar que la formació «fiscalitzarà tots els compromisos» amb la Generalitat.
Poca «empatia i sensibilitat»
En canvi, Marc Puigtió, que encapçalarà la llista dels republicans en les municipals de 2027 amb les sigles de Moviment Gironí (plataforma que ell mateix ha creat), ha qüestionat tot el procés. Puigtió lamenta que «no s’ha gestionat amb prou empatia ni sensibilitat».
El futur cap de llista diu que hi va haver una «forta resposta ciutadana» per preservar el parc i la «pressió veïnal» ha fet que la Generalitat «reconsideri l’ús dels terrenys afectats i es comprometi a preservar l’espai verd». Puigtió s’ha deixat veure en trobades en defensa del parc, i en una ocasió, va tenir una enganxada amb la vicealcaldessa, Gemma Geis, a les xarxes socials.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors