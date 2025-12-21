Què hi feien desenes de Pares Noels en moto pel centre de Girona?
Carla Ventura Ponce
Avui, ben tocades les sis i mitja de la tarda, el centre de Girona ressonava amb el soroll dels motors de desenes de motos que omplien els seus carrers. Amb totes les mirades posades a on provenia el rebombori, vianants i d’altres al capdavant dels seus vehicles s’han topat amb tot de Pares Noels sobre dues rodes.
Tot començava avui a les deu del matí, quan el club de motoristes gironí, Motards, es reunia al Pavelló Unió Esportiva de Sarrià per engegar una ruta solidària. Es tracta d’una Papanoelada benèfica, amb el lema Per un Nadal més feliç per a tots, que acaba a l’Hospital Josep Trueta per fer una entrega ben especial per a infants que es trobin ingressats; 50 ninots i fins a 10 kg de caramels.
La marea festiva ha protagonitzat un final de cap de setmana que també s'ha bolcat amb l'aspecte més solidari d'aquests dies, perquè a ningú li falti un tros de Nadal.
