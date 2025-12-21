Reducció de trànsit d’entre el 30 i el 70% als carrers de Girona des de 2018
Els principals eixos viaris de la ciutat, com la carretera Barcelona o l’avinguda Josep Tarradellas, han viscut un descens d’intensitat de vehicles més que notable en els darrers set anys
El volum de trànsit als principals eixos viaris de Girona confirma una disminució notable en els darrers set anys. Així ho mostren les dades municipals del segon trimestre del 2025, comparades amb les del mateix període del 2018, que evidencien un descens generalitzat de la intensitat mitjana diària de vehicles en la majoria de punts de control de la ciutat. Hi ha llocs on la intensitat de trànsit té variacions que freguen el 70% de descens i alguns dels grans eixos es mouen amb un davallada de prop del 30 per cent.
Les baixades més importants es concentren en alguns trams del carrer Barcelona, el passeig d’Olot i l’avinguda Josep Tarradellas. En aquest sentit, el trànsit al carrer Barcelona en direcció al carrer Martí Sureda ha caigut prop d’un 70%, mentre que la sortida cap al carrer Caldes de Montbui registra una reducció de gairebé el 37%. També destaca el fort descens al Passeig d’Olot en direcció a Salt, on el volum de vehicles s’ha reduït en més d’un 60% respecte al 2018.
Altres grans eixos de la ciutat també mostren una tendència clarament a la baixa. A la rotonda de Santa Eugènia, l’avinguda Josep Tarradellas, una de les més transitades de Girona, registra una reducció de prop del 30% en set anys. El trànsit també disminueix de manera significativa a la Gran Via Jaume I, especialment en direcció a la zona del Mercat, amb una caiguda superior al 30%, i als dos sentits del carrer Güell, amb descensos que oscil·len entre el 20% i el 32%.
Tot i aquesta tendència general, hi ha alguns punts on el trànsit es manté estable o fins i tot augmenta lleugerament. És el cas del punt de control del carrer Santa Eugènia – Mestre Civil en direcció a la plaça Poeta Marquina, que registra un increment de més del 6%, o de vies com el carrer Ultònia i el tram de Santa Eugènia – carrer Garrotxa en direcció a la rotonda dels Maristes, on les variacions són mínimes i pràcticament inapreciables.
La comparativa, però, està condicionada per la manca de dades (perquè els sensors no funcionaven) en alguns punts clau del 2025, com el carrer Barcelona a l’altura del riu Cardener o el Pont de Pedret, que històricament han concentrat volums molt elevats de trànsit. Aquesta absència pot distorsionar parcialment la fotografia global, tot i que la coincidència de descensos en la majoria de punts amb dades disponibles reforça la tendència a la baixa.
Les dades corresponen a la intensitat mitjana diària de vehicles en dies laborables del segon trimestre de cada any i apunten a un canvi progressiu en els patrons de mobilitat a la ciutat, amb menys trànsit en molts dels principals accessos i eixos urbans en comparació amb fa set anys.
Els factors
Hi ha diferents factors que poden haver influït en aquests canvis. Inicialment, la gratuïtat de l’autopista i la sortida per Girona oest van suposar un revulsiu i un canvi de mobilitat per entrar la ciutat. També l’obertura del pont de l’Aurora, que travessa el riu Ter, a tocar de l’hospital Josep Trueta.
Posteriorment, la pandèmia i les restriccions van servir perquè els ciutadans estudiessin de regular els seus moviments i també s’hi va incloure el teletreball. Una de les claus més importants però, ha estat la millora en les freqüències dels autobusos i els abonaments amb descomptes que han tirat endavant les institucions. Això ha provocat que molta gent canviés el vehicle privat pel transport públic, en suposar un estalvi econòmic (de gasolina i d’aparcament) i major comoditat. També l’increment dels aparcaments de pagament amb més zones blaves i verdes han fet que alguns ciutadans hagin deixat el cotxe a casa.
