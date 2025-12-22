L'organització de la Cavalcada de Reis de Girona veu "terriblement injustes" les crítiques per pintar gent de negre
Ses Majestats modificaran part del recorregut pel centre i per primer cop llançaran més d'una tona de caramels
L'organització de la Cavalcada de Reis de Girona veu "terriblement injust" que se'ls hagi qualificat de "racistes" perquè hi hagi gent pintada de negre a la comitiva de Baltasar. El president dels Manaies, Xavier Serra, subratlla que s'ha treballat perquè "més aviat que tard" aquest seguici el formin íntegrament persones afrodescendents. Explica que aquest any n'hi haurà 33 i que, fins i tot, encara que sigui "àmpliament acceptat", tampoc es tanquen a repensar el model de Cavalcada. Sempre que, això sí, no es faci "a toc de pito" (en referència a la protesta del col·lectiu Cacau i Negritud). Aquest 2026, Ses Majestats modificaran part del recorregut pel centre de la ciutat i per primer cop llançaran més d'una tona de caramels als infants.
La confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona, que organitza la Cavalcada de Reis, ha volgut sortir al pas de les crítiques rebudes per part del col·lectiu Cacau i Negritud. Fa uns dies, els seus integrants van denunciar públicament que al seguici del rei Baltasar hi hagués persones blanques pintades de negre. Sostenien que aquesta pràctica -que en anglès, es coneix com a 'blackface'- era "racista, arrelada en la burla i en la discriminació".
El president dels Manaies subratlla que, tot i que durant anys s'han esforçat per rebatre les "crítiques desinformades", no se n'han sortit del tot. Per això, aprofitant la presentació de la Cavalcada d'aquest 2026, Xavier Serra ja ha volgut deixar clar d'entrada que és fals "que per part de l'entitat no hi hagi voluntat d'acceptar persones negres" perquè formin part del seguici reial.
Serra ha posat en relleu que, d'ençà que és president dels Manaies, "tots els reis Baltasar" han estat afrodescendents (i fins i tot, en alguna ocasió, dones). A més, també ha recordat que, dins "la clara voluntat de mostrar la diversitat que té la ciutat", des de fa dos anys un dels heralds que porta els estendards també és negre.
Per al president dels Manaies, la Cavalcada de Reis de Girona es caracteritza per ser "paritària, renovada, inclusiva i ciutadana". I per subratllar-ho, Serra ha explicat que aquest gener passat hi va haver 154 homes i 185 dones que van integrar les comitives, que la mitjana d'edat es va situar als 31 anys, que durant el recorregut es reserven espais per a persones neurodivergents i amb mobilitat reduïda i que es "prioritzen totes les associacions de la ciutat".
A més, Serra també ha subratllat que els Manaies són "l'única entitat cultural" de Girona que organitza actes on hi participen "persones blanques, negres i asiàtiques". Per això, el president veu "terriblement injust" que se'ls hagi titllat de "racistes i sectaris" per pintar persones de negre -subratlla que la paraula adient és "caracteritzar"- a la Cavalcada de Reis.
"Més aviat que tard"
Serra diu que tant des dels Manaies com també des de l'Ajuntament s'està treballant "amb l'objectiu que més aviat que tard" tot el seguici de Baltasar el formin persones afrodescendents. Però també admet que des de Cacau i Negritud no se'ls ha mostrat "voluntat de col·laborar" i reitera que, per part seva, s'ha fet feina.
Ho demostra el fet, assegura Serra, que aquest 2026 hi haurà 33 persones negres que integraran el seguici de Baltasar. Fa dos anys van ser-ne tan sols dotze, i aquest gener passat, 27 (de les quals tan sols quatre repetiran). "Hi ha molts papers que s'han de cobrir, no tan sols els patges sinó també els bastoners i la batucada; us podeu imaginar que no és fàcil muntar una comitiva nova cada any", precisa el president dels Manaies.
Valorar un altre model
Xavier Serra explica que, partint del fet que a Girona el model de Cavalcada de Reis està "àmpliament acceptat", des de l'organització s'hi adapten "tan bé" com poden. Fins i tot, precisa, estan oberts a valorar canviar-lo. De fet, revela que per part dels Manaies s'ha acceptat que es puguin reduir els integrants de la comitiva del rei Baltasar, i que de les 85 persones actuals es passi a unes 55 o 60 (totes, afrodescendents).
"Per part de la comissió estaríem disposats a modificar-ho; però reduir més aquesta xifra pensem que seria una falta de respecte cap al rei Baltasar", precisa. Sobre el fet que es continuïn pintant persones de negre, Serra reitera que "el model de Cavalcada és el que és", i també demana "comprensió" per als qui l'organitzen.
"Des del respecte, tot i que amb menyspreu es pugui dir que pintem, allò que fem és caracteritzar els integrants de les comitives perquè s'adaptin al seu paper", diu el president dels Manaies (també, en referència als seguicis de Melcior i Gaspar).
"No ens tanquem a replantejar una Cavalcada mixta, on hi hagi patges blancs i negres a tot arreu, però de cap manera això es pot fer a toc de pito perquè hi hagi algú que protesta o es manifesta", afirma Serra amb relació a la crítica de Cacau i Negritud. I sobre la setantena de signatures que aquesta entitat va entrar a l'Ajuntament, el president dels Manaies afirma: "Si hem d'entrar en una guerra de firmes, jo demà en puc presentar 14.000 de ciutadans que veuen la Cavalcada de manera diferent".
Canvi de recorregut
Aquest 2026, la Cavalcada de Reis de Girona canviarà lleugerament el recorregut pel centre de la ciutat. Ses Majestats tornaran a sortir del Camp de Mart (on hi haurà el campament reial) i arribaran fins a la plaça U d'Octubre (on es farà l'acte final conduït pel mag Naj-Mandin i la carbonera major Tem-Noch).
A diferència d'aquest gener, però, el seguici no passarà per la ronda de Sant Antoni Maria Claret, el carrer Joan Maragall o la plaça Catalunya. Des de la Devesa, la Cavalcada enfilarà els carrers Caterina Albert i Mestres Francesc Civil per arribar fins a Santa Eugènia, des d'aquí a Marquès de Camps, la carretera Barcelona i trencar a Álvarez de Castro per enfilar la Gran Via Jaume I i recórrer l'avinguda Sant Francesc.
Al trencant amb Santa Clara, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses de pedals i acabaran de fer el recorregut a peu. Les comitives passaran per tot Santa Clara i els carrers Anselm Clavé i Francesc Eiximenis fins arribar a la plaça de l'U d'Octubre.
El president dels Manaies explica que la plaça, a diferència de l'esplanada de La Copa, fa que l'acte final "llueixi més" i també permet que la ciutadania tingui "més fàcil" accedir-hi. Xavier Serra sí que demana, però, que aquells qui vegin la Cavalcada des de Santa Clara vagin fins a la plaça de l'U d'Octubre a través del carrer Nou (perquè a la plaça del Mercadal i de Santa Susanna s'hi situaran tots els carros i les comitives).
Caramels i torxes amb fum de colors
Novament, els reis repartiran xocolatines (sobretot, al campament de la Devesa). I durant la Cavalcada, per primer cop, llançaran més d'una tona de caramels. En concret, segons ha precisat Xavier Serra, en seran 1.150 quilos (davant els 750 dels d'aquest 2025).
Com a novetats, el president dels Manaies també ha explicat que aquest 2026 durant el recorregut els patges portaran torxes amb fum de colors (vermell per a Melcior, blau per a Gaspar i verd per a Baltasar). I que tant a l'acte de l'encesa de l'Estrella d'Orient -que es farà el dia 2 a la Catedral- com al campament reial, es faran servir torxes de parafina "perquè permeten interactuar més amb la mainada".
Prèviament a la Cavalcada, s'han organitzat altres actes. Entre aquests, tallers de fanalets als barris, bústies i patges reials repartits arreu de la ciutat i, el matí del dia 5 de gener, actuacions sorpresa de les diferents comitives. Com aquest any, durant la Cavalcada de Reis hi haurà un Espai Calma reservat per a persones neurodivergents -a la Gran Via Jaume I- i zones per a persones amb mobilitat reduïda (al carrer Santa Eugènia a tocar de l'Espai Jove) i també a la plaça de l'U d'Octubre.
