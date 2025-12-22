El Mercat de dissabte de Cassà duplica el número de parades
A partir del 3 de gener hi haurà un ventall de productes que s'afegiran a les verdures i les plantes
El Mercat de dissabte de Cassà de la Selva farà un pas endavant important a partir de dissabte 3 de gener, duplicant el nombre de parades i passant de 12 a 24. Fins ara, l’oferta se centrava principalment en verdures, flors i planter, però amb aquesta ampliació el mercat es diversifica per donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania.
A partir d’ara, s’hi podran trobar noves parades de dolços (croissants i brioixos), calçat, verdura ecològica, roba d’home (3), roba de dona (7), roba infantil, roba interior (2) i tèxtil de la llar (2). Aquesta ampliació té com a objectiu dinamitzar el mercat dels dissabtes, un dia en què les famílies disposen de més temps per gaudir del poble i del comerç de proximitat.
La regidora de Comerç Local, Cristina Castañé, explica que “l’ampliació del mercat era una necessitat del municipi per oferir més opcions els dissabtes i donar més vida al poble. Volem que el mercat sigui un punt de trobada per a les famílies i un impuls per al comerç local”.
Molts mercats municipals estan canviant els seus formats en els darrers mesos o tenen previst fer-ho perquè els reglaments que els regulen, caduquen.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior