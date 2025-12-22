Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de Nadalpremis Loteria de Nadaldirecte sorteig Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

El Mercat de dissabte de Cassà duplica el número de parades

A partir del 3 de gener hi haurà un ventall de productes que s'afegiran a les verdures i les plantes

Una imatge recent del mercat de Cassà de la Selva.

Una imatge recent del mercat de Cassà de la Selva. / Aj. de Cassà

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Cassà de la Selva

El Mercat de dissabte de Cassà de la Selva farà un pas endavant important a partir de dissabte 3 de gener, duplicant el nombre de parades i passant de 12 a 24. Fins ara, l’oferta se centrava principalment en verdures, flors i planter, però amb aquesta ampliació el mercat es diversifica per donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania.

A partir d’ara, s’hi podran trobar noves parades de dolços (croissants i brioixos), calçat, verdura ecològica, roba d’home (3), roba de dona (7), roba infantil, roba interior (2) i tèxtil de la llar (2). Aquesta ampliació té com a objectiu dinamitzar el mercat dels dissabtes, un dia en què les famílies disposen de més temps per gaudir del poble i del comerç de proximitat.

La regidora de Comerç Local, Cristina Castañé, explica que “l’ampliació del mercat era una necessitat del municipi per oferir més opcions els dissabtes i donar més vida al poble. Volem que el mercat sigui un punt de trobada per a les famílies i un impuls per al comerç local”.

Molts mercats municipals estan canviant els seus formats en els darrers mesos o tenen previst fer-ho perquè els reglaments que els regulen, caduquen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents