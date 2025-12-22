Més de 50 estudiants participen en la primera edició de la InVideoGames Jam de Girona
L’esdeveniment, celebrat del 16 al 18 de desembre, ha permès als alumnes desenvolupar videojocs centrats en la salut mental juvenil i fomentar l’aprenentatge col·laboratiu, el treball en equip i la participació activa
Redacció
Més de 50 alumnes de cinc centres educatius de la demarcació han participat en la primera edició de la InVideoGames Jam de Girona, que va tenir lloc del 16 al 18 de desembre a El Modern. Centre Audiovisual i Digital.
Enguany, l’objectiu de la iniciativa consistia a desenvolupar videojocs amb temàtica de salut mental juvenil, utilitzant el format del serious game com a eina educativa per abordar, visibilitzar i generar reflexió al voltant d’aquesta problemàtica social. A través del llenguatge del videojoc, els i les estudiants participants han pogut treballar problemàtiques socials complexes, com la salut mental juvenil, fomentant la reflexió crítica, l’empatia i el debat, i demostrant la capacitat dels videojocs per actuar com a catalitzadors de consciència i canvi social.
“Iniciatives com la InVideoGames Jam demostren que la cultura digital i el videojoc poden ser espais de creació, pensament crític i transformació social. Apostar per projectes com aquest és apostar per una cultura contemporània, inclusiva i compromesa amb la joventut”, ha valorat el regidor de Cultura, Quim Ayats i Bartrina.
Aquesta iniciativa, adreçada a joves d’entre 12 i 18 anys, ha comptat amb la participació d’alumnes de: l’INS Santa Eugènia, amb 3 equips; l’Escola Vedruna, amb 3 equips; FEDAC Salt, amb 2 equips; l’INS Palamós, amb 2 equips; i FEDAC Sant Narcís, amb 2 equips, sumant un total de 12 equips participants.
Durant l'esdeveniment, els diferents equips han treballat conjuntament per conceptualitzar i crear videojocs originals centrats en la salut mental juvenil. En el procés, han comptat amb el suport de mentories expertes en salut mental i desenvolupament de videojocs i han pogut treballar amb perfils de programació, art, música i narrativa. A més, han rebut formació en disseny de joc, psicologia del jugador, art i guió.
Paral·lelament, l’esdeveniment ha ofert espais específics per a la creació de pòdcasts, que han permès als i les participants debatre sobre la salut mental, I un espai de creació artística amb realitat virtual (VR).
InVideogames Jam és un projecte de Delaguila Games, l'ecosistema on el videojoc, la tecnologia i la creativitat s'uneixen per generar inclusió, benestar i transformació social.
La iniciativa a Girona compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, a través d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital i dels serveis de Joventut i Salut, i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona de l'Hospital Dr. Josep Trueta. També té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.
