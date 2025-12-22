Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava "ocupat", però se’l troba sense mobles
El veí denuncia el "tracte inhumà" i la "zero empatia" per part de l'Oficina d'Habitatge
El consistori assegura que "està disposat a pagar la part que pertoqui" un cop el peritatge extern hagi fet la valoració
Un veí de Girona denuncia el "tracte inhumà" per part de l'Ajuntament i l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH) davant el periple que està passant amb el seu habitatge. Feia cinc anys que el tenia cedit al consistori per destinar´-lo a lloguer social, però ja va haver de fer mans i mànigues per recuperar-lo, perquè "estava ocupat". Un cop el va tenir el pis a disposició, es va emportar una altra sorpresa: li havien robat, pràcticament, tot el que tenia a dins. Ho va denunciar el juliol a l'Ajuntament, però lamenta que encara no ha tingut cap resposta.
Els fets es remunten al gener d'aquest any. El veí, que ha volgut quedar en l'anonimat, va anar a l'Oficina Municipal d'Habitatge per anunciar que el juny se li acabava el contracte i volia recuperar el pis que tenia cedit a l'Ajuntament del programa 60/40 de lloguer social. Tot això, perquè el volia "tornar a llogar a una família vulnerable, però sense l'Ajuntament pel mig".
El maig, però, quan es va tornar a dirigir a l'oficina per veure com anaven els tràmits li van dir que el pis "estava ocupat per persones vulnerables". El veí lamenta que li van dir "rient", amb "zero empatia" i assegurant que "hi havia més gent que havia passat per això". Aquest tracte és el que li va saber "més greu". Li van dir que segurament hauria “d’anar a judici”, però que no es preocupés, perquè el “recuperaria” amb l’ajuda dels advocats municipals. Durant el procés, el propietari no va deixar de cobrar cap mes del lloguer.
Va sortir d’allà “desubicat” i uns amics el van ajudar a denunciar el cas a les xarxes socials. Pocs dies després, el regidor del PP Jaume Veray, ho va preguntar al ple, i això suposa que va "fer agilitzar el procés". L'1 de juny havia recuperat el pis, que era la data en la qual s'acabava el contracte.
El robatori
El mateix 1 de juny, van quedar al pis amb la “gent d’habitatge” per l’entrega de claus. La sorpresa va ser que, quan va obrir la porta no hi havia “ni un moble”. Cinc anys abans “l’havia deixat bonic, pintat, arreglat amb mobles electrodomèstics, làmpades, la vaixella o llençols i tovalloles” i, de tot, això, no en va “trobar res”. “És que ni la bombeta, ni el portalàmpades, només quedaven els dos fils palats que sortien del sostre”, detalla. “Va ser una puntada de peu”, lamenta, i afegeixque “el pis estava molt brut”.
En aquell moment va dir als de l'Oficina d'Habitatge que, segons el contracte, li havien de “tornar el pis tal com estava”. La resposta, però, va ser: “has de firmar” i que en un full “apuntés tot el que faltava”. També li van dir que no es preocupés, que “s’arreglaria” i que ho entrés a l’Ajuntament. No en donava crèdit, “l’empatia encara no hi era” i li van assegurar que la persona que hi havia era “vulnerable”. El veí ho té clar, un cop es va produir el robatori ja no era vulnerable, “era delinqüent”.
En aquest punt va decidir demanar ajuda a la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, i quan li va explicar “tampoc se’n va fer creus”. Alsina va recomanar presentar un escrit a l’Oficina Municipal d’Habitatge, i en lloc d’entrar-ho administrativament ho van fer per alcaldia, ja que els donarien una “resposta ràpida”. L’escrit es va entrar a mitjan juliol, però quatre mesos més tard encara no en sap res.
“Qui m’ha robat els mobles és l’Ajuntament, perquè tenia el contracte amb ells”, etziba el veí afectat i afegeix que "el pis no està com estava”. També proposa crear una plataforma ciutadana de les persones afectades per temes similars.
Resposta municipal
Per la seva banda, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, assegura que s’ha encarregat un "peritatge extern per determinar que hi havia i que no" i "valorar el desgast". A més, confirma que l’Ajuntament està "disposat a pagar el que pertoqui" i que s’ha "treballat" amb el veí perquè "quedi content". Amb tot, exposa que "són coses habituals i que solen passar".
Fonts, però, també remarca que hi ha "diferents factors". Per una banda, "el desgast habitual d'un pis que ha estat any amb lloguer" i, per altra banda, "les diferències amb l'inventari que s'havia fet inicialment". En tot cas, assenyala que no deixaran que "el propietari s'entengui amb el llogater" i que tot plegat "demostra que el programa funciona".
