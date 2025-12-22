Salt aprova definitivament les ordenances fiscals del 2026
Inclouen l’increment de l’1% de l’IBI i una pujada de 8,24 euros per família en la taxa d’escombraries
El ple extraordinari celebrat aquest vespre a l’Ajuntament de Salt ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per a l’any 2026, que inclouen l’increment de l’1% de l’IBI i una pujada de 8,24 euros per família en la taxa d’escombraries. El vistiplau als impostos i taxes previstos per a l’any vinent ha estat possible gràcies a l’acord entre l’equip de govern (ERC i Junts) i el grup municipal del PSC.
Les ordenances ja s’havien aprovat inicialment en el ple ordinari del 20 d’octubre, amb els vots favorables del govern i l’abstenció del PSC. En la sessió d’avui, el plenari ha desestimat les dues al·legacions presentades, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics d’intervenció. Segons el consistori, la convocatòria d’aquest ple extraordinari no ha suposat cap cost afegit, ja que els regidors no cobraran indemnització en haver-se superat el topall de plens anuals que fixa la normativa municipal.
Pel que fa a la taxa d’escombraries, el govern municipal justifica l’increment per "garantir l’equilibri pressupostari del servei i per donar compliment a la normativa europea que obliga a repercutir el cost al contribuent."
Bonificacions a l'IBI
En relació amb l’IBI, a més de mantenir-se l’augment de l’1%, s’amplien les bonificacions en diversos supòsits. En concret, es preveu que les persones que cedeixin un immoble a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) per destinar-lo a lloguer social, o aquelles que el tinguin llogat a estudiants, puguin sol·licitar una bonificació del 60% (fins ara era del 50%). Les famílies nombroses també veuen incrementada la bonificació, que passarà del 60% al 65% a partir del 2026.
Fruit de l’acord amb el PSC, una de les novetats és que aquestes bonificacions només s’atorgaran a qui no tingui deutes amb l’Ajuntament. Això implica una modificació de l’ordenança general que, segons el govern, es tramitarà en els plens ordinaris del gener o febrer.
Noves tarifes de la grua
Les ordenances del 2026 també inclouen l’actualització de les tarifes de la grua municipal. Es manté el preu de 100 euros per la retirada de turismes, però augmenten els imports per a furgonetes i camions: els de menys de 3.500 quilos passaran a pagar 150 euros (ara 127,30), i els de més de 3.500 quilos, 400 euros (ara 392,95). A més, la retirada de bicicletes o patinets tindrà una sanció de 50 euros, per sobre dels 27,45 actuals.
Finalment, s’incorpora la possibilitat de fer un ús puntual del Viver d’Empreses de la Factoria Cultural de la Coma Cros, amb tarifes que van dels 20 euros per hora als 80 euros per un dia sencer, en funció de l’espai utilitzat.
