Aquest cop en dia de mercat: Cau un altre arbre de la Devesa
Està situat al costat del que va cedir fa només unes setmanes i davant de la Rosaleda
És el tercer exemplar que cau en mig any en aquesta zona
Comença a ser més que preocupant. Un altre plàtan ha caigut al parc de la Devesa de Girona just davant de la Rosaleda i el local que els veïns tenen com a espai cívic. L'exemplar feia una trentena de metres i estava a tocar del canal que encercla els jardins de la Devesa. L'accident s'ha produït lluny del mercat dels marxants, però els dimarts sempre hi ha més moviment de persones al parc precisament perquè hi ha les parades i arriben clients de diferents punts de la ciutat. L'arbre caigut estava entre l'exemplar que va cedir fa només una setmana i un altre que l'Ajuntament va decidir talar per precaució. Com molts altres d'aquest entorn, el plàtan estava molt torçat. Fa uns mesos, un altre exemplar proper al canal dels jardins també va caure. Aquell arribava a uns cinquanta metres d'alçada. Cap ha causat danys a persones. Arran dels incidents l'Ajuntament de Girona havia anunciat fa uns dies que revisaria tots els arbres del parc i que si calia, prendria solucions dràstiques. També va apuntar que estava estudiant que les fires d'alimentació que es fan esporàdicament en aquest entorn podrien reubicar-se a l'esplanada de la Copa per precaució.
És el tercer arbre que cau aquest any en aquesta zona. El passat mes de juny va ensorrar-se un gran plàtan a pocs metres d'on s'ha registrat l'incident d'avui. En aquella ocasió, l'alcalde, Lluc Salellas, va apuntar que la manca d'aigua podria haver malmès l'arrel, ja que a primera vista l'exemplar estava en bon estat. La nit del 7 al 8 de novembre va caure el que hi ha al costat del que ha cedit aquest matí.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ
