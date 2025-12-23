Girona s’adhereix per primera vegada al programa Consolida’t per reforçar el suport al treball autònom
D’aquesta manera es podran ampliar els serveis municipals adreçats a l’emprenedoria i donar resposta a un col·lectiu prioritari per al teixit empresarial gironí
Redacció
L’Ajuntament de Girona s’ha incorporat per primera vegada al programa Consolida’t, una iniciativa de suport a la consolidació, el creixement i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. Aquesta adhesió, com a capital de comarca, permet ampliar els serveis municipals d’emprenedoria i donar resposta a un col·lectiu prioritari per al teixit empresarial gironí.
El treball autònom representa un pilar fonamental de l’economia local i nacional, ja que contribueix a la creació d’ocupació, a la diversificació de l’activitat econòmica i al dinamisme del teixit empresarial. El programa Consolida’t reforça aquest col·lectiu, oferint-los eines pràctiques per enfortir i fer créixer els seus negocis, així com per adaptar-se als nous reptes derivats de la digitalització i de la transició verda.
“Des de l’SMO seguim ampliant i diversificant els serveis de suport que oferim. Tirar endavant un projecte empresarial és un repte i per això volem que els autònoms i emprenedors es sentin acompanyats i recolzats, que puguin avançar amb èxit i fer-ho a la nostra ciutat”, ha valorat la regidora de Treball, Raquel Robert i Rubio.
La participació de l’Ajuntament ha estat possible gràcies a una subvenció pública, que permet sumar-se a la xarxa d’entitats col·laboradores del programa i desplegar un servei especialitzat d’assessorament empresarial i suport a les persones treballadores autònomes. L’objectiu és contribuir al manteniment i la continuïtat de les activitats productives i afavorir la seva transformació i adaptació als nous entorns econòmics.
El programa està previst que s’iniciï a partir del mes de març de 2026 i, en aquesta primera edició, l’Ajuntament de Girona desenvoluparà el Programa 1, amb un total de 244 hores d’assessorament personalitzat. Les accions inclouen tutories individualitzades per analitzar el negoci, definir un pla d’acció i fer-ne el seguiment; formació pràctica i adaptada, presencial i en línia, sobre gestió empresarial, màrqueting, comunicació, digitalització, economia verda, igualtat i aspectes jurídics; acompanyament i seguiment per consolidar els resultats i fomentar la sostenibilitat de l’activitat, i sessions de treball en xarxa per compartir experiències i establir col·laboracions entre persones participants.
El programa Consolida’t està destinat a persones treballadores autònomes en actiu; persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE); persones treballadores autònomes integrades en societats civils, comunitats de béns o societats limitades, amb menys de 4 persones treballadores contractades i una facturació inferior a 500.000 € anuals; persones que han cessat la seva activitat com a autònomes i volen iniciar un nou projecte empresarial, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), i persones treballadores autònomes col·laboradores. L’únic requisit és tenir la residència i el domicili fiscal a Catalunya. Només hi pot participar una persona per negoci.
Amb aquesta incorporació, el servei d'emprenedoria del Servei Municipal d’Ocupació amplia la seva cartera de recursos i reforça el suport a les persones autònomes, un col·lectiu clau per a l’economia local i la generació d’ocupació a Girona.
La informació completa sobre el programa Consolida’t ja es pot consultar al web municipal www.girona.cat/consolidat, i properament s’obrirà el període d’inscripcions per a les persones interessades a participar-hi.
El programa Consolida’t està finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social i pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les polítiques públiques de suport al treball autònom.
