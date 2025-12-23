El ple de Girona aprova definitivament les ordenances fiscals només amb el vot a favor de l'equip de govern
PSC i Vox critiquen que s'hagin desestimat totes les al·legacions i que la taxa de residus és "extremadament complexa"
El ple de Girona ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2026 només amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC). L'oposició, com ja va fer a l'octubre, hi ha votat en contra. El PSC i Vox -el regidor del PP no hi era- han criticat que s'hagin desestimat totes les al·legacions i que la taxa de residus és "extremadament complexa". La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha defensat que les ordenances "no comporten apujar cap impost" i que promouen una "fiscalitat més justa". Sobre la nova taxa de residus -la mesura estrella- Aliu ha destacat que gairebé el 80% de les llars pagaran menys per les escombraries i ha posat en relleu que actualment Girona ja arriba a un índex del 58% de recollida selectiva.
A grans trets, les ordenances fiscals per al 2026 mantenen congelats els cinc grans impostos (l'IBI, l'ICIO, l'IAE, la plusvàlua i el de vehicles) i preveuen que fins al 78% de les llars paguin menys per a les escombraries. Són totes aquelles que, com a mínim un cop per setmana, han llançat les escombraries fent ús de la targeta intel·ligent o de la resta de sistemes; és a dir, el porta a porta o les àrees temporals.
Durant el ple extraordinari per aprovar-les definitivament, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha desgranat diverses de les mesures que inclouen. Així, per exemple, ha dit que "es reforça l'accés a un habitatge digne" endurint els recàrrecs als grans tenidors que tinguin pisos buits. I en paral·lel, introduint una nova bonificació de l'IBI per als petits propietaris que cedeixin els seus pisos a entitats sense ànim de lucre.
A més, Aliu també ha subratllat que es donen més facilitats de pagament, fraccionant en tres els rebuts anuals de la taxa de residus i les terrasses (com ja es feia amb l'IBI). I en el cas dels cotxes híbrids i elèctrics, aplicant directament les bonificacions d'ofici.
La tinenta d'alcaldia no ha passat per alt que la taxa de residus és "un dels elements centrals de les ordenances". Aquí, ha destacat que gairebé el 80% de les llars la veuran reduïda (amb un import màxim de fins a 42 euros) i que, en el cas de les activitats econòmiques, el percentatge de les qui pagaran menys serà del 70%.
Sílvia Aliu també ha posat en relleu que, actualment, amb la implantació del nou model de recollida d'escombraries, Girona ja ha arribat al 58% de recollida selectiva. "S'ha superat l'objectiu del 55% fixat per la Unió Europea aquest 2025, i ja ens apropem al del 60% que s'ha d'assolir el 2030", ha dit la tinenta d'alcaldia. Recordant també que, a partir d'aquest gener, "el model es reforçarà" amb la implantació dels contenidors intel·ligents per a cada fracció a la majoria de barris de la ciutat.
PSC i Vox, en contra
L'oposició, però, no li ha comprat el discurs. I com ja va fer al ple extraordinari d'octubre, en què les ordenances es van aprovar inicialment, tant PSC com Vox -el regidor del PP no hi era per motius de salut- hi han votat en contra. Sobretot, criticant que de totes les al·legacions que s'han presentat a les ordenances, el govern municipal no n'ha estimada cap.
La portaveu socialista, Bea Esporrin, ha subratllat que les ordenances s'han dut a ple "sense negociació" i ha dit que, de fet, el tràmit d'al·legacions ha estat "un pur formalisme". Sobre la taxa de residus, Esporrin ha dit que el sistema per calcular-lo és "extremadament complex", perquè en el cas de les llars es passa de 35 a 70 supòsits, i en el dels comerços, de 30 a 50.
"El missatge que avui envien a la ciutadania és que la participació és un simple tràmit administratiu", ha dit Esporrin. "Aquestes ordenances consoliden una pressió fiscal elevada i no hi podem votar a favor", ha conclòs.
Per la seva banda, el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha criticat que avui el ple ha fet "un simulacre de participació democràtica" (en referència a les al·legacions). "Vostès han passat el seu corró ideològic i les han desestimades totes al 100%; volen donar la imatge d'un govern infal·lible, però la realitat els desmenteix dia a dia perquè Girona està més bruta que mai", ha afirmat.
En resposta als dos grups, i abans de la votació, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha explicat que hi ha al·legacions que es tindran en compte per a propers exercicis. I que la resta s'han desestimat perquè les ordenances "s'ajusten al marc normatiu vigent". "Les al·legacions s'han analitzat seguint criteris tècnics i jurídics, hi ha hagut voluntat d'escolta", ha conclòs.
D'altra banda, el ple extraordinari també ha aprovat l'adhesió a la primera pròrroga del contracte de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). En aquest cas, en referència al lot corresponent a l'alta tensió. Durant l'any vinent, el consistori pagarà 60.000 euros a Iberdrola pel contracte.
El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ja ha avançat que estan en converses perquè la companyia pública L'Energètica assumeixi el servei. Sí que ha admès, però, que el procés és "d'alta complexitat" i que confien poder-ho fer efectiu al llarg del 2026. La pròrroga del contracte s'ha aprovat amb el vots a favor de l'equip de govern i Vox, i l'abstenció del PSC.
