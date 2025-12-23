La Princesa Samarcanda visitarà quatre punts de Salt per recollir les cartes dels Reis d’Orient
Les inscripcions per visitar el Campament Reial s’obriran el dissabte 27
Redacció
La Princesa Samarcanda tornarà un any més a trepitjar el municipi de Salt amb un encàrrec clar per part dels Reis d’Orient: recollir bona part de les cartes dels nens i nenes del municipi per ajudar Ses Majestats en els dies previs de la nit més màgica de la Cavalcada de Reis.
Aquest any hi haurà quatre oportunitats per entregar la carta en persona i en mà a l’emissària reial, ja que la Princesa Samarcanda visitarà dissabte, dia 27 de desembre, el Mercat de Salt, a les 12 hores, i a la tarda visitarà el passeig Ciutat de Girona, a les 18 hores. Des de l’Associació de Veïns del Veïnat de Salt han preparat una xocolatada per si les temperatures es mantenen tan baixes com aquests dies. A més, l’acte s’aprofitarà per entregar els premis del 3r Concurs de Pessebres per reconèixer aquells pessebres més reeixits que s’hagin presentat al concurs.
Diumenge, dia 28 de desembre, la Princesa Samarcanda farà parada al parc de la Massana. A partir de les 4 de la tarda, l’Associació de Veïns de la Massana iniciarà els tallers de manualitats i també hi haurà xocolatada per rebre l’emissària reial, que a partir de les 6 de la tarda seguirà recollint les cartes i desitjos dels més petits i podrà conversar una estona amb ells.
L’última oportunitat per entregar les cartes en mà serà dilluns, dia 29 de desembre, quan la Princesa Samarcanda s’acostarà fins al Barri Vell. A partir de les 4 de la tarda s’iniciaran els tallers de fanalets, preparats per l’Associació de Veïns del Barri Vell, amb l’objectiu de tenir-los a punt per a la Cavalcada de Reis i il·luminar el camí dels Reis d’Orient durant la nit més màgica de l’any. Tots els nens i nenes que pugin a donar la carta a la Princesa Samarcanda tindran xocolata per endolcir la tarda i mantenir totes les il·lusions que han escrit a la carta.
L’ERAM crea la Samarcanda en 3D
Una de les novetats d’aquest any és la col·laboració de l’Ajuntament de Salt amb l’ERAM per a la creació d’unes imatges en 3D de la Princesa Samarcanda. El professor Sergio Cuervo ha estat l’encarregat de fer tot el treball gràcies a la tecnologia del laboratori X-TRUDIO 3D de l’Escola Universitària ERAM de Salt.
Aquesta tasca s’ha traduït en tot un seguit d’imatges de la Princesa Samarcanda i els seus dos guardians que l’acompanyen en tots els seus actes. A més, s’han generat nous materials per pintar, que ja s’han pogut utilitzar en els tallers de la jornada Fem un Salt al Nadal i altres activitats nadalenques a Salt.
Aquests pròxims dies es podrà veure el resultat d’aquesta tasca en 3D, així com un vídeo promocional d’uns segons amb la Princesa Samarcanda com a protagonista. En paral·lel, s’ha generat el segell i logotip amb una mitja lluna i uns estels de l’emissària reial, que també servirà com a nova marca de la Princesa Samarcanda.
