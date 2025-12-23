Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: "Assumeixo les conseqüències"
En una assemblea veïnal massiva recorda que la decisió presa respon a una aposta i a una voluntat expressa de pacificar els entorns escolars de la ciutat,
L’Ajuntament de Girona no preveu modificar, de moment, el tall de trànsit i la pacificació viària implantats a la rambla Ramon Berenguer II de Sant Narcís, davant de l’Escola Àgora, malgrat les insistents peticions d’una part del veïnat. L’alcalde, Lluc Salellas, va defensar la decisió en una assemblea veïnal celebrada aquest dilluns al vespre al Teatre del Centre Cívic de Sant Narcís —amb més de 150 assistents— i va admetre la polèmica que genera: “Assumeixo les conseqüències”, va dir sobre el manteniment del tall. A la reunió també hi van assistir el regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, i el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, que a més és el regidor del barri. El tall de ciruclació en aquest punt de Sant Narcís va ser el que va generar més d'un estira-i-arronsa entre algun veí i el batlle.
Durant la trobada, diversos veïns van reclamar que el tall de circulació no fos permanent i que es limités només a les franges horàries escolars. Alguns assistents van posar com a exemple el període de vacances de Nadal, quan el centre educatiu està tancat, o a les nits i van qüestionar la necessitat de mantenir la restricció de pas. També es va plantejar la possibilitat d’instal·lar pilones retràctils que permetessin activar o desactivar el tall en funció de l’activitat escolar, com passa, van dir en un centre educatiu de Sant Feliu de Guíxols.
L’alcalde va descartar aquesta opció argumentant que el procés d’implantació és llarg, i va defensar que la decisió presa respon a una aposta i a una voluntat expressa de pacificar els entorns escolars de la ciutat, per millorar-ne la seguretat i reduir-ne la contaminació. Salellas va explicar que s’havia intentat arribar a un consens amb veïns, comerciants, la direcció del centre educatiu i els serveis municipals, però que, davant la manca d’acord, el govern municipal va optar per mantenir el tall.
Voluntat expressa
En aquest sentit, va recordar que l’Ajuntament ha impulsat actuacions similars en altres centres educatius de la ciutat, com les escoles Marta Mata, Bruguera i Cassià Costal, i que s’està estudiant aplicar mesures semblants als entorns del Pericot i de l'escola Migdia. En el cas de l’Àgora, l’alcalde va remarcar que s’hi havien registrat tres atrpellaments en poc temps, fet que va reforçar la necessitat d’intervenir-hi. Mentrestant, els veïns insistien en què s'ha imposat la mesura i en què ara han de fer "una volta de dos quilòmetres". Salellas va argumentar que hi havia hagut moltes reunions, que no havia estat possible una solució amb consens i que el veïnat estava molt dividit. De fet, també va rebre algun aplaudiment.
Seguretat i autobusos
L’assemblea, que es va allargar prop d’una hora i mitja, també va servir per posar sobre la taula altres preocupacions del barri. En matèria de seguretat, alguns veïns van demanar més presència policial al Parc Central i van alertar de problemes relacionats amb narcopisos al carrer Santander, així com de la presència de persones sense llar en punts com el carrer Josep Maria Gironella i l’entorn del parc. També es van denunciar suposats punts de tràfic de drogues a la plaça Antònia Adroher.
Sobre aquestes qüestions, Salellas va indicar que es tractaran en una taula de seguretat on participen veïns i cossos policials, tot i assegurar que moltes de les incidències exposades ja estan sent objecte de seguiment per part dels serveis municipals i de seguretat així com dels serveis socials.
També hi va haver queixes pels canvis en algunes línies d'autobus que deixaran de portar fins a l'hospital però en canvi sí que tindran parada a l'empresa Hipra- Una altra queixa va ser els problemes que generen els autobusos que després de passar per davant del asià Costal giren cap al carrer Josep Maria Gironella. L'alcalde va recordar que hi ha línies alternatives per arribar a l'hospital. El regidor de Mobilitat, Isaac Sànchez. va indicar que parlarà amb les empreses que gestionen els vehicles ja que no són de TMG.
Contenidors i til·lers
Pel que fa a la neteja i als residus, es van repetir les queixes per l’estat dels contenidors, sovint amb deixalles dipositades a l’exterior, i per l’aparició de rates en diversos punts del barri. L’alcalde va atribuir en part aquesta proliferació al context de canvi climàtic que propocia un augment de plagues a les ciutats i va assegurar que s’hi està actuant
Altres intervencions van reclamar la finalització del Parc d’Ermessenda, millores en la neteja del carrer Pare Coll i solucions a la brutícia generada pels til·lers, que deixen un residu enganxós sobre voreres i vehicles. Pel que fa al pipicà del Parc Central, el regidor Sergi Font va explicar que el projecte s’ha endarrerit per problemes amb la titularitat de l’espai, però que ja hi ha una ubicació definida i que l’actuació preveu una zona d’esbarjo per a gossos, elements de joc i una font.
