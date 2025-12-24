Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cassà assenyala que no hi ha hagut cap nova ocupació al municipi al llarg de l'any

L'Ajuntament indica que s’ha intervingut en 39 temptatives d’ocupació que es van poder frenar abans que es consolidessin

L'Ajuntament de Cassà de la Selva. / Tapi Carreras

Cassà de la Selva

Cassà de la Selva tanca el 2025 sense cap nova ocupació d’habitatges al municipi, segons fonts municipals. El consistori atribueix aquest balanç a l’aplicació, des de principis d’any, de nous criteris d’actuació contra les ocupacions considerades delinqüencials, seguint directrius de l’Audiència Provincial de Girona.

Segons la informació municipal, al llarg del 2025 s’ha intervingut en 39 temptatives d’ocupació que es van poder frenar abans que es consolidessin. En un cas, l’ocupació es va arribar a materialitzar, però es va desallotjar “en poc temps”, segons el consistori.

L’Ajuntament afirma que els protocols implantats permeten actuar amb més rapidesa en ocupacions recents en determinats supòsits, incloent-hi la possibilitat d’intervenir abans de 24 hores sense autorització judicial prèvia, sempre d’acord amb les condicions establertes per l’Audiència Provincial.

L’alcalde, Pau Presas, ha assegurat que “no hi ha cap nou habitatge ocupat a Cassà” des de l’aplicació de les directrius i ha demanat “a l’Estat i a la Generalitat” més eines per incrementar l’oferta d’habitatge assequible —públic i privat— i per facilitar procediments judicials més àgils.

