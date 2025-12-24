El circ de Nadal de Girona afegeix més funcions de l'espectacle de 'Peter Pan' i ja supera les 14.000 entrades venudes
La producció compta amb 24 artistes internacionals que actuaran en una pista de gel ubicada a la Copa
El circ de Nadal de Girona ha programat tres noves funcions en la que es preveu una edició de rècord perquè ja ha superat les 14.000 entrades venudes. Enguany, el circ combinarà les disciplines més clàssiques amb una adaptació de la història original de 'Peter Pan' que James Matthew Barrie va escriure el 1904. Hi participaran un total de 24 artistes internacionals i en destaca el patinador Pau Vilella, una jove promesa de només 21 anys que interpretarà el protagonista. Al llarg de la història hi haurà diferents atraccions de circ com ara malabars sobre gel, un espectacle de mà a mà amb els mexicans Hermanos Latino o una mostra de bombolles gegants amb Javier Urbina.
"És un any de rècord històric", avisava el director del circ de Nadal de Girona, Genís Matabosch, sobre la producció d'enguany. I ho és perquè és la primera vegada que hi haurà 20 funcions de l'espectacle i també la primera vegada que el circ s'allargarà fins al gener. Habitualment els passis d'aquest espectacle finalitzaven els últims dies de desembre, però enguany els organitzadors han decidit programar funcions fins el 4 de gener.
L'espectacle de 'Peter Pan sobre gel' també es convertirà en la producció més gran que ha fet mai Circus Arts Foundation, la productora que organitza el circ de Nadal, Nits de Circ de Besalú i Roses i el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona.
Matabosch explicava que davant d'aquest repte ja hi ha més de 14.000 entrades venudes i pel primer cap de setmana ja pràcticament s'han esgotat totes les localitats. De fet, fa tres setmanes van programar tres noves funcions per l'èxit de públic que hi havia de l'espectacle. Ara, han decidit afegir-ne una quarta pel dia de Sant Esteve al vespre.
Enguany el circ de Nadal utilitza el fil argumental de l'obra de 'Peter Pan' per mostrar diferents atraccions de circ. La majoria d'elles seran sobre gel, tot i que també hi haurà disciplines de circ clàssiques com el mà a mà dels mexicans Hermanos Latinos.
Matabosch ha explicat que l'espectacle compta amb 200 vestits diferents que lluiran els artistes i que, per primera vegada, s'han confeccionat des de l'organització del circ de Nadal. L'objectiu era mostrar una unitat que ajudi a explicar l'obra que va escriure James Matthew Barrie el 1904 a Anglaterra.
La vela del circ d'enguany compta amb una pista de gel circular on hi desfilaran els artistes. Els protagonistes de la història són patinadors artístics que la setmana passada competien en el campionat nacional que s'ha fet a Jaca. En destaca Pau Vilella, nascut a Puigcerdà, de tan sols 21 anys i que encarnarà el protagonista, Peter Pan.
Però el públic també podrà veure companyies internacionals de circ com ara Mos Ice Team d'Ucraïna, el pallasso Bubi Guiner o el xilè Javier Ignacio que farà un espectacle de corró i malabars sobre gel. A més, Hermanos Latinos faran una atracció de mà a mà, on pujaran una plataforma instal·lada enmig del gel. Aquesta companyia havia participat en la desena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona el 2022.
