El veí de Girona Jeronimo Muñoz fa cent anys

La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, el va visitar ahir al migdia

Jeronimo Muñoz amb la família i la regidora.

Jeronimo Muñoz amb la família i la regidora. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona va felicitar ahir el veí centenari Jeronimo Muñoz Minguez que avui, 24 de desembre, fa 100 anys. El gironí va rebre ahir al migdia la visita de la regidora de Ciutat que Cuida del consistori, Gemma Martínez Villagrasa, que el va felicitar en nom propi, del consistori i de la ciutat. Jeronimo Muñoz va ser treballador de l’Ajuntament de Girona, on va formar part de la brigada de fusteria, tasca que han seguit els seus fills José Luis, que ja està a punt de jubilar-se i Ramón, qui ja està jubilat.

La regidora l’hi va entregar un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

