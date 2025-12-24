El veí de Girona Jeronimo Muñoz fa cent anys
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, el va visitar ahir al migdia
Redacció
Girona
L’Ajuntament de Girona va felicitar ahir el veí centenari Jeronimo Muñoz Minguez que avui, 24 de desembre, fa 100 anys. El gironí va rebre ahir al migdia la visita de la regidora de Ciutat que Cuida del consistori, Gemma Martínez Villagrasa, que el va felicitar en nom propi, del consistori i de la ciutat. Jeronimo Muñoz va ser treballador de l’Ajuntament de Girona, on va formar part de la brigada de fusteria, tasca que han seguit els seus fills José Luis, que ja està a punt de jubilar-se i Ramón, qui ja està jubilat.
La regidora l’hi va entregar un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències