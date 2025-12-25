Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
El complex, actualment abandonat, està valorat en 5,87 milions d’euros, ocupa prop de 50 hectàrees i acumula càrregues per valor de 788.000 euros que el futur comprador haurà d’assumir, mentre que l’oferta mínima per participar en la subhasta s’ha fixat en 508.938 euros
El Golf Girona de Sant Julià de Ramis, valorat en 5.878.200 euros, està en subhasta pública. El complex ocupa prop de 490.000 metres quadrats, inclou un camp de golf de 18 forats, zones de pràctiques i diverses edificacions, i té càrregues vigents per valor de 788.814,53 euros. L’oferta mínima per participar en la subhasta s’ha fixat en 508.938,55 euros.
El procediment de venda forçosa l’ha impulsat el servei de recaptació Xaloc, de la Diputació de Girona, a instàncies de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, com a ens creditor. La subhasta es va iniciar el 9 de desembre i està previst que es tanqui el 29 de desembre. Fins ara, segons la informació pública disponible, no s’ha registrat cap oferta.
La venda es planteja en un únic lot, amb trams de licitació de 1.000 euros, i per poder participar en el procediment cal dipositar una garantia prèvia de 254.469,27 euros, equivalent al 5% del tipus de subhasta.
Les càrregues
Les càrregues existents, que sumen 788.814,53 euros, no s’extingeixen amb la subhasta i continuaran vinculades a l’immoble després de l’adjudicació. Això vol dir que l’adjudicatari les haurà d’assumir al marge del preu que acabi oferint. La documentació del procediment també adverteix que no es pot descartar l’existència d’altres deutes associats a la finca que no constin inscrits al Registre de la Propietat.
L’origen del procediment són diversos deutes tributaris municipals acumulats al llarg dels darrers anys. En concret, es tracta principalment d’impagaments de l’impost sobre béns immobles (IBI) dels exercicis compresos entre el 2019 i el 2024, així com de taxes de recollida de residus del mateix període i costes administratives. L’import principal reclamat per aquests conceptes supera els 231.000 euros.
A aquestes quantitats s’hi afegeixen deutes pendents d’IBI corresponents a l’any 2025, per un import superior als 40.700 euros, que també graven l’immoble. La documentació pública de la subhasta recorda que, en cas de canvi de titularitat, la finca queda afecte al pagament de les quotes tributàries pendents, i que l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis manté preferència de cobrament respecte a altres creditors.
El terreny subhastat està format per diversos cossos discontinus. Una primera part, d’uns 250.000 metres quadrats, correspon als forats de l’1 al 9 i inclou el camp de pràctiques i un magatzem de manteniment. La resta del conjunt engloba els forats del 10 al 18, la casa club, zones d’aparcament i altres espais auxiliars.
Segons la informació registral i cadastral, dins del complex hi ha diverses edificacions que no consten inscrites formalment al Registre de la Propietat. Entre aquestes construccions hi ha un magatzem subterrani de prop de 500 metres quadrats, oficines, un local comercial i un edifici destinat a hostal, amb diverses plantes.
El Golf Girona, impulsat per la família Ramió i dissenyat per l’arquitecte F. G. Hawtree, es va inaugurar l’any 1992 i va ser durant anys un dels equipaments esportius i turístics més rellevants del Gironès, gràcies a la seva ubicació estratègica, molt a prop de Girona i a tocar de l’AP-7. Amb el pas del temps, però, l’activitat del camp es va anar reduint fins a cessar completament.
Segons consta a la documentació de la subhasta, actualment el camp de golf no està actiu i presenta un estat aparent d’abandonament. Aquesta situació ja va generar queixes veïnals l’estiu del 2024, quan residents de la urbanització Golf Girona van alertar de la deixadesa de la zona.
Els veïns, agrupats a l’Associació d’Amics del Golf, van denunciar que l’espai s’havia convertit en una «autèntica selva», tant per l’abandonament de l’antic camp de golf com per la presència de parcel·les sense edificar, amb molta herba i manca de manteniment.
La subhasta manté així obert el futur d’un dels grans complexos esportius del municipi, actualment sense activitat i sense ofertes presentades fins ara, quan falten encara dies per al tancament del procés.
