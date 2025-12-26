CRÒNICA
Els Pastorets de Girona arrenquen Nadal amb una Jana formatgera i el públic pendent de cada gir
Entre àngels i dimonis, el relat clàssic incorpora noves històries i un to que busca sacsejar sense perdre l’esperit familiar
Els Pastorets de Girona han tornat a escena aquest divendres amb la segona funció de l’edició d’enguany i, tot i que el rodatge ja havia començat, l’ambient mantenia encara aquella tensió pròpia dels primers dies: nervis continguts, un engranatge humà enorme en marxa i un públic que de seguida s’ha deixat portar per la història. A la platea, la resposta també s’ha notat en forma d’aforament: pràcticament tot era ple i, a l’hora de començar, només quedava alguna butaca lliure a la zona del galliner.
La novetat més visible d’enguany és el canvi de protagonista. Xènia Deulofeu assumeix el paper principal i encarna la Jana, una comercial de formatges que, en un punt de partida ben actual, s’enfila a un tren de Rodalies i acaba topant de ple amb pastors, àngels i dimonis.
El relleu arriba obligat per la marxa d’Arnau Morales —protagonista els dos darrers anys—, que ha aconseguit una beca per estudiar saxo a Alemanya. El canvi de personatge també marca un canvi de registre: si fins ara el protagonista era un tiktoker, ara el relat es construeix des d’aquesta “Jana” que entra al món dels Pastorets des del present més quotidià, i que serveix de fil conductor per enllaçar modernitat i tradició.
La funció ha avançat amb un ritme àgil, alternant moments d’humor i música amb les escenes més reconeixibles del gènere, però amb l’inici renovat i picades d’ullet a l’actualitat. El director, Salvador «Salvi» de Castro, ja avisava que hi ha passatges que busquen “incomodar”, i en escena s’ha notat la voluntat de sacsejar una mica sense perdre el to familiar. El resultat és una peça que conserva l’esquelet clàssic —el naixement de Jesús i els obstacles que travessen els personatges— però que incorpora històries noves i detalls que la fan respirar en present. La durada se situa al voltant dels 90-100 minuts.
Molts voluntaris
Un altre dels elements que s’imposa a la platea és la dimensió del projecte. A escena hi van desfilant 109 participants, des de criatures de quatre anys fent d’angelets fins a una dona de 84 anys, mentre que una trentena més de persones s’encarreguen de l’apartat de producció. En total, 140 persones sostenint una representació que, més enllà de l’obra, és també una demostració de comunitat i de relleu generacional.
Els Pastorets de Girona mantenen també el seu vessant de valors: amistat i solidaritat com a eix, i una mirada inclusiva, social i mediambiental. En aquesta línia, el muntatge posa cura a reduir l’impacte ambiental del material d’escenografia, del vestuari i de la il·luminació, sense renunciar a la potència visual pròpia de l’espectacle.
Les representacions continuaran aquest dissabte i aquest diumenge amb les dues sessions a les 17.30 hores, i gairebé totes les entrades ja estan venudes: en queden molt i molt poques tant per a una funció com per a l’altra.
Subscriu-te per seguir llegint
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- El temporal omple el riu Manol i Protecció Civil demana allunyar-s’hi a Santa Llogaia d’Àlguema
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués