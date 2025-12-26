Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TemporalAgenda Sant EsteveStuaniResum 2025Golf Sant Julià
instagramlinkedin

CRÒNICA

Els Pastorets de Girona arrenquen Nadal amb una Jana formatgera i el públic pendent de cada gir

Entre àngels i dimonis, el relat clàssic incorpora noves històries i un to que busca sacsejar sense perdre l’esperit familiar

Els pastorets al teatre de Salt

Els pastorets al teatre de Salt

Veure Galeria

Els pastorets al teatre de Salt / David Aparicio

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Els Pastorets de Girona han tornat a escena aquest divendres amb la segona funció de l’edició d’enguany i, tot i que el rodatge ja havia començat, l’ambient mantenia encara aquella tensió pròpia dels primers dies: nervis continguts, un engranatge humà enorme en marxa i un públic que de seguida s’ha deixat portar per la història. A la platea, la resposta també s’ha notat en forma d’aforament: pràcticament tot era ple i, a l’hora de començar, només quedava alguna butaca lliure a la zona del galliner.

La novetat més visible d’enguany és el canvi de protagonista. Xènia Deulofeu assumeix el paper principal i encarna la Jana, una comercial de formatges que, en un punt de partida ben actual, s’enfila a un tren de Rodalies i acaba topant de ple amb pastors, àngels i dimonis.

El relleu arriba obligat per la marxa d’Arnau Morales —protagonista els dos darrers anys—, que ha aconseguit una beca per estudiar saxo a Alemanya. El canvi de personatge també marca un canvi de registre: si fins ara el protagonista era un tiktoker, ara el relat es construeix des d’aquesta “Jana” que entra al món dels Pastorets des del present més quotidià, i que serveix de fil conductor per enllaçar modernitat i tradició.

La funció ha avançat amb un ritme àgil, alternant moments d’humor i música amb les escenes més reconeixibles del gènere, però amb l’inici renovat i picades d’ullet a l’actualitat. El director, Salvador «Salvi» de Castro, ja avisava que hi ha passatges que busquen “incomodar”, i en escena s’ha notat la voluntat de sacsejar una mica sense perdre el to familiar. El resultat és una peça que conserva l’esquelet clàssic —el naixement de Jesús i els obstacles que travessen els personatges— però que incorpora històries noves i detalls que la fan respirar en present. La durada se situa al voltant dels 90-100 minuts.

Molts voluntaris

Un altre dels elements que s’imposa a la platea és la dimensió del projecte. A escena hi van desfilant 109 participants, des de criatures de quatre anys fent d’angelets fins a una dona de 84 anys, mentre que una trentena més de persones s’encarreguen de l’apartat de producció. En total, 140 persones sostenint una representació que, més enllà de l’obra, és també una demostració de comunitat i de relleu generacional.

Els Pastorets de Girona mantenen també el seu vessant de valors: amistat i solidaritat com a eix, i una mirada inclusiva, social i mediambiental. En aquesta línia, el muntatge posa cura a reduir l’impacte ambiental del material d’escenografia, del vestuari i de la il·luminació, sense renunciar a la potència visual pròpia de l’espectacle.

Notícies relacionades i més

Les representacions continuaran aquest dissabte i aquest diumenge amb les dues sessions a les 17.30 hores, i gairebé totes les entrades ja estan venudes: en queden molt i molt poques tant per a una funció com per a l’altra.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents