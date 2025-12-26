Girona ja té l'empresa que li subministrarà les flors i plantes per Temps de Flors
L'adjudicació puja 50.000 euros respecte a l'edició anterior i serà de 308.000 euros
L’empresa barcelonina Flornatura Mediterranea SL serà novament, l'encarregada de subministrar les flors tallades, plantes i material de floristeria i de jardineria per als projectes que han de formar part de la propera edició de Temps de Flors. És l'única empresa que s'havia presentat al concurs públic que ha obert l'Ajuntament de Girona. És la mateixa societat que ha estat portant les flors i plantes en la darrera edició. L'Ajuntament ha apujat el preu del pressupost respecte a la darrera licitació. Si per l'esdeveniment corresponent a l'any 2022 es va fixar un pressupost de sortida màxim per oferir el servei de 250.250 euros (quantitat que idèntica a la de l'adjudicació), ara la licitació té un topall de 308.000 euros. És també l'oferta que ha fet l'adjudicatària. Entre els dos contractes, l'empresa i l'Ajuntament havien activat les pròrrogues que permetia el contracte.
Aquesta empresa és la que va "salvar" l'esdeveniment floral i turístic l'any 2022, després que l'encarregada de l'edició anterior, un viver del Pla de l'Estany, decidís renunciar a la pròrroga. Aquest viver és el que havia guanyat el contracte l'any 2020 en un segon intent ja que la primera licitació havia quedat deserta. L'any 2021 va continuar amb el servei però l'any 2022 va renunciar-hi.
El contracte es podrà prorrogar per tres edicions més, sense que la durada total, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
En paral·lel, l'Ajuntament està licitant multitud de contractes més vinculats a la mostra floral, com ara tepes de gespa, el material de papereria o el material de decoració.
Les dates i els visitants
La celebració de Temps de Flors es du a terme, cada any, durant nou dies seguits, iniciant-se el segon dissabte de maig fins al diumenge de la següent setmana. Aquest any vinent es farà del 9 al 17 de maig. D'acord amb la Memòria de Gestió, el nombre d'assistents a aquesta mostra floral, provinents sobretot de Girona i de la resta de Catalunya, però també d'arreu del món, no ha parat d'augmentar en els últims anys i s'ha arribat a registrar l'entrada de prop de 400.000 persones visitants, a l'última edició.
L'excepcionalitat de la mostra floral rau en la singularitat dels elements que s'exposen al públic de forma gratuïta: més d'un centenar de punts d'interès amb prop de 150 projectes florals elaborats per participants voluntaris provinents de sectors molt diferents on es demostra l'aposta per un model cada vegada més inclusiu, amb mesures concretes per garantir l'accessibilitat, i potenciant la implicació ciutadana, què fa possible aquest embelliment primaveral de la ciutat durant dos caps de setmana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament