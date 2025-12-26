CRÒNICA
Girona s’entrega a l’elegància sobre gel del Circ de Nadal
Dues hores de patinatge, acrobàcies a gran altura i música en directe, amb vestuari vistós i coreografies molt afinades a la carpa de l'esplenada de la Copa
Sota la gran carpa de la Copa, el Gran Circ de Nadal de Girona atrapa des del primer moment. Els sis patinadors artístics que donen vida a l’univers de Peter Pan obren l’espectacle amb una successió de desplaçaments fluids, piruetes netes i salts precisos. El vestuari acolorit i lluent, ple de detalls, reforça el to màgic del relat i ajuda el públic a endinsar-se de seguida en la història, que s’observa amb una atenció gairebé hipnòtica.
Quan els números aeris prenen altura, a la carpa s’hi instal·la un silenci expectant. Els vols al trapezi amb patins de gel són amplis i arriscats, amb trajectòries vertiginoses i aterratges ajustadíssims que fan contenir la respir. Després, els aplaudiments esclaten de manera espontània, trencant la tensió acumulada.
El mà a mà dels Hermanos Latino impressiona per la seva força i precisió. Les elevacions sòlides i els equilibris ferms es construeixen amb una contundència que imposa respecte i que el públic premia amb ovacions llargues. Tot sembla calculat al mil·límetre, sense marge per a l’error.
El ritme continua amb Javier Ignacio, que juga amb la inestabilitat del corró, aixecant piràmides fràgils que oscil·len davant les mirades embadalides de la grada. Els seus malabars sobre gel, ràpids i precisos, afegeixen dificultat i espectacularitat, amb els objectes volant i tornant a les mans de l’artista mentre llisca amb destresa sobre la pista.
Un dels moments més celebrats arriba amb el Mos Ice Team, que omple l’escena amb números corals de gran impacte visual. Monociclistes, saltadors a corda i malabaristes avancen amb una coordinació sorprenent, mentre les acrobàcies aèries amb patins combinen força, velocitat i una estètica molt potent, reforçada per un vestuari funcional i vistós que accentua cada moviment.
La tensió es relaxa amb el pallasso brasiler BuBi Guiner, que connecta amb el públic amb humor gestual i proper, arrencant rialles i complicitats. I quan Javier Urbina omple la pista de bombolles gegants, la carpa queda en silenci: formes fràgils i lluminoses que floten uns segons abans d’esclatar, observades amb fascinació.
Tot flueix amb naturalitat gràcies a la música en directe de la Paris Circus Orchestra, que acompanya cada número amb precisió i intensitat. Els aplaudiments constants confirmen la sensació d’assistir a un espectacle exigent i vistós, que es viu amb els ulls ben oberts i el cos lleugerament endavant.
Del 26 de desembre al 4 de gener, i només en 19 funcions, Girona acull un circ sobre gel concebut expressament per a la ciutat, capaç de mantenir el públic atent, sorprès i, sovint, literalment embadalit.
