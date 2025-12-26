Salt planta una trentena d'arbres nous
Els punts principals d’actuació han estat el parc de la Massana amb nou arbres plantats i el carrer Major amb vuit exemplars nous
Redacció
Les brigades de jardineria de l’Ajuntament de Salt han plantat al llarg de les darreres setmanes una trentena d’arbres nous a diversos punts del municipi. L’actuació ha suposat una inversió superior als 9.000 euros i ha permès substituir algunes baixes en diversos punts del poble, així com configurar noves zones d’arbrat en altres punts. Les principals actuacions s’han realitzat al parc de la Massana on s’han plantat nou exemplars nous i en el carrer Major, on se n’han plantat vuit més. Aquesta intervenció de nou arbrat també ha permès plantar nous exemplars a carrers com Sant Dionís o Pau Masó, així com a plaça de la Vila, pla del Guifré el Pelós, Rosa Leveroni, parc Monar i passeig Ciutat de Girona. En aquesta ocasió hi ha una gran varietat d’espècies com són freixes, magnòlies, casuarines, arbre ampolla, tulipers o aurons.
La regidora de Medi Ambient, Judit Dalmau, subratlla que “la nova actuació segueix en la línia proposada per aquest govern municipal de seguir vetllant per tenir un municipi verd i amb un arbrat amb bones condicions; per això es van substituint les baixes o generant noves plantacions”.
Més de 300 arbres en un any
Amb aquesta nova plantació d’arbrat les darreres setmanes, aquest any s’han plantat més de 300 nous exemplars al municipi de Salt. El projecte més gran de plantació ha estat la creació del nou refugi climàtic exterior i natural del parc Monar, que va suposar la plantació de més de 160 arbres a tot el sector. A aquest gran projecte arbori cal afegir-hi la vuitantena llarga d’arbres que es van plantar a diverses zones del municipi corresponent a les actuacions anuals de reposició d’arbrat, així com la trentena d’arbres del projecte BRCAT a les noves zones creades al voltant de l’Estació Jove i al sector d’Esteve Vila i Greco.
A més, es va replantar l’arbrat de tota la traça del carril bici al passeig Països Catalans i ara s’ha fet aquesta última plantació amb 33 nous arbres.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, destaca l’esforç durant aquest 2025 “hem fet un pas molt important per consolidar Salt com un municipi verd i sostenible. La plantació de més de 300 arbres és una mostra clara del compromís del govern municipal amb la qualitat de vida, la salut i el benestar de la ciutadania. A més de reforçar la lluita contra el canvi climàtic, aquestes actuacions permeten crear espais més agradables i saludables per a tothom. Continuarem treballant amb la mateixa determinació per ampliar les zones verdes i garantir que Salt prioritza aquestes actuacions”.
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament