El Govern aixecarà el 8 de gener les restriccions per la dermatosi a Cassà de la Selva
L'activitat ramadera podrà retornar a la seva activitat habitual a les explotacions afectades per aquest focus
El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aixecarà a partir del 8 de gener les restriccions per la dermatosi nodular contagiosa (DNS) en el radi de Cassà de la Selva (Gironès), després d'haver passat 45 dies sense nous casos, tot i que les restriccions continuaran a França.
D'aquesta manera, l'activitat ramadera podrà retornar a la seva activitat habitual a les explotacions afectades per aquest focus, també la que correspon a l'entrada d'animals, ha informat el departament en un comunicat aquest dissabte.
Les indemnitzacions
Les indemnitzacions pels sacrificis obligatoris es començaran a pagar en els propers dies als ramaders afectats, després que el Govern aprovés fa uns dies la resolució que estableix els barems de les indemnitzacions que s'abonaran. Els imports de les indemnitzacions s'aplicaran a tots els sacrificis efectuats des del 3 d'octubre d'aquest 2025, quan es va detectar el primer cas de la malaltia a Catalunya, i tenen en compte factors com la funció productiva de l'animal, l'edat, la fase reproductiva i altres criteris tècnics.
El Govern també contempla una nova ordre d'ajuts per recuperar el potencial productiu de les explotacions afectades, amb actuacions com la destrucció de pinso contaminat i la repoblació de bestiar.
En paral·lel, el departament continua desplegant la vacunació, que, d'acord amb la normativa, només es pot aplicar de forma excepcional com a resposta davant la detecció de brots o davant l'existència d'un risc significatiu de difusió del virus.
Els animals van començar a vacunar-se a Catalunya només cinc dies després de la declaració del brot. En aquest moment, els animals de les comarques incloses dins dels radis afectats estan vacunats íntegrament, mentre que, a la resta de comarques on s'ha autoritzat la vacunació, els percentatges de consecució se situen al voltant del 80 %.
