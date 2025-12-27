El tió solidari recull més de 800 quilos de menjar per al Banc dels Aliments
L'Auditori de Girona va acollir el passat 24 de desembre dos passis de l’espectacle infantil de l’SX3, on van participar més de 1.400 persones
El tió solidari de Catalunya Ràdio i 3Cat va recollir més de 800 quilos d’aliments gràcies a les aportacions de les famílies que van assistir a l’espectacle del 24 de desembre passat a l’Auditori de Girona. Tots aquests aliments es van traslladar immediatament al Banc dels Aliments de Girona, on van ser classificats i, posteriorment, distribuïts a les famílies amb infants que més ajuda necessiten durant aquestes dates nadalenques.
L’esdeveniment, impulsat per Catalunya Ràdio i l’SX3, el canal infantil de 3Cat, arribava per primera vegada a les comarques gironines amb un espectacle inèdit creat especialment per a l’ocasió. Més de 1.400 persones van poder gaudir dels dos passis que els personatges del Titó, la Tat, el John C. i els Fa La La van oferir als més petits de la família.
A més de les donacions d’aliments, també es van poder fer aportacions econòmiques a través de Bizum, que continua obert per a totes aquelles persones que vulguin aportar el seu granet de sorra per ajudar els infants que més ho necessiten.
El Banc dels Aliments de Girona desenvolupa una tasca essencial de suport a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, garantint l’accés a aliments bàsics a través d’una xarxa d’entitats socials del territori. Iniciatives solidàries com el tió solidari contribueixen a reforçar aquesta tasca, especialment en moments de l’any en què les necessitats augmenten, com són les festes de Nadal.
