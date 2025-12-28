Un ciclista resulta ferit lleu en topar amb un cotxe a Salt
L'home, de 34 anys, va ser traslladat a l'Hospital Santa Caterina amb afectacions menys greus
L'avís es va rebre a les 19:39 hores i es va activar una dotació de Bombers i el SEM
Ariadna Gombau
Salt
Un ciclista de 34 anys va resultar ferit menys greu després de topar amb un cotxe ahir al passeig dels Països catalans, número 1, de Salt. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís les 19:39 hores i van activar una dotació. L'home, que estava conscient, va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Santa Caterina amb afectacions lleus.
