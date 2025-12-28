Crema l'habitació d'un tercer pis al carrer Major de Salt
Per apagar el foc es van activar cinc dotacions dels Bombers
Les flames van cremar un sofà i una de les sales de l'habitatge
Ariadna Gombau
L'habitació d'un tercer pis va cremar ahir al carrer Major de Salt. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'incendi al voltant de 2/4 de nou del vespre i van activar cinc dotacions. Les flames van cremar un sofà i part d'una de les sales de l'habitatge. No es van registrar ferits.
Segons apunten fonts del cos de Bombers, el pis afectat tenia una porta antiocupació i això va dificultar l'accés. Paral·lelament, dos equips d'extinció van llançar aigua des del pis inferior a través d'una finestra que donava al pati de llum. Un cop van aconseguir entrar a la llar, els bombers van iniciar les tasques d'extinció i de recerca de possibles víctimes. A l'interior de l'habitacle no hi havia persones i el foc només va cremar una de les estances.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- Els Bombers evacuen 12 persones d’una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per la crescuda d’una riera
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Llevantada en directe: Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera
- Pilar Montojo, xef de cuina vegetariana: “Abans ser vegetarià era com aquell qui tenia un hobby o ganes d'anar al revés del món"
- Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu