Crema l'habitació d'un tercer pis al carrer Major de Salt

Per apagar el foc es van activar cinc dotacions dels Bombers

Les flames van cremar un sofà i una de les sales de l'habitatge

Bombers en una imatge d'arxiu.

Ariadna Gombau

Salt

L'habitació d'un tercer pis va cremar ahir al carrer Major de Salt. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'incendi al voltant de 2/4 de nou del vespre i van activar cinc dotacions. Les flames van cremar un sofà i part d'una de les sales de l'habitatge. No es van registrar ferits.

Segons apunten fonts del cos de Bombers, el pis afectat tenia una porta antiocupació i això va dificultar l'accés. Paral·lelament, dos equips d'extinció van llançar aigua des del pis inferior a través d'una finestra que donava al pati de llum. Un cop van aconseguir entrar a la llar, els bombers van iniciar les tasques d'extinció i de recerca de possibles víctimes. A l'interior de l'habitacle no hi havia persones i el foc només va cremar una de les estances.

