Famílies i joves omplen la Pista de Gel de Girona
L'espai, que obre fins al 4 de gener, té molt èxit tot i que alguns usuaris reclamen una major quantitat de pingüins de fusta i un millor manteniment del gel
Centenars de persones passen cada dia, sobretot els caps de setmana, per la Pista de Gel de Fira de Girona. La 18a edició es va inaugurar el dissabte 20 de desembre i estarà oberta fins el 4 de gener. L'espai consta d'una pista de gel coberta dividida en dos, de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de longitud i tres carrils per baixar-hi en trineu. A més, al voltant de la zona de patinatge hi ha un parell de food trucks que ofereixen menjar i begudes que es poden consumir a les taules disposades al voltant, amb visibilitat a la pista.
El retorn del tobogan és una de les novetats més destacades, ara bé, on s'hi acumula més gent és a la pista. El voltant de la zona de patinatge també s'omple, ja que permet fer pràcticament tota la volta perquè els amics o familiars puguin veure els seus mentre patinen des de ben a prop. Només d'entrar ja hi ha una zona per recollir els patins, amb cues diferenciades depenent de si s'ha fet una reserva prèviament o no. Les entrades es poden adquirir tant a les taquilles com de manera anticipada a través del web www.pistadegel.firagirona.com, que permet escollir dia i hora i agilitzar l’accés a les instal·lacions, evitant cues i aglomeracions. Depèn de l'hora en què s'hi vagi, però generalment l'accés al material i a la pista és ràpid i àgil. Pel que fa als preus, patinar costa 12 euros l’hora, amb el lloguer de patins inclòs, mentre que quatre baixades en trineu tenen un preu de 4 euros.
Les valoracions són generalment positives, així ho demostra la gran assistència al llarg dels dies que porta obert l'espai en aquesta 18a edició. Els usuaris en destaquen la ubicació, especialment pel que fa a l'aparcament disponible al voltant, que és molt ampli, també s'aplaudeix que hi hagi una zona amb taules i cadires per poder seure i prendre alguna cosa.
Ara bé, també hi ha persones que suggereixen algunes propostes de millora, com ara una major quantitat de pingüins de fusta i un manteniment més curós del gel. Dolores Montes i Alexandre Deltell són pares d'un nen de 4 anys i és el primer cop que venen a la Pista de Gel de Girona, ja que volien que el seu fill visqués aquesta "experiència tan recomanada i recomanable". Consideren que "hi ha molta gent i molt pocs pingüins de fusta". Com el seu fill, molts nens i nenes necessiten l'ajuda d'aquests elements de suport, no obstant això, la seva presència és escassa segons expliquen Montes i Deltell. D'altra banda, usuaris més habituats al patinatge sobre gel apunten que "la pista té molts bonys", així ho apunta Alex Pacheco, que suggereix passar la polidora amb més freqüència a la zona de patinatge per garantir un gel de major qualitat.
Majoritàriament, el públic és infantil i familiar, però també hi ha gent jove o adulta que s'acosta a la Fira de Girona per passar la tarda sobre gel. Adrià i Sigrid Nadal són dos adolescents que han vingut amb els cosins, que ho gaudeixen molt. Ells dos són els que no patinen i aguanten les jaquetes de la resta, però ja és el segon any que venen i asseguren que no serà l'últim. En el seu cas, el punt negatiu que troben és la gran afluència de gent, però ja han trobat la solució. Per no topar amb aquest problema, els Nadal asseguren que és una bona opció anar-hi al migdia: "Per l'experiència que tenim, hem vist que si hi vas més al migdia hi ha menys gent, has de saber triar les hores en què vens". El mateix apunta Alex Delgado, que ha vingut amb la dona i les filles: "Hi ha molta gent, és un perill". Es refereix sobretot al fet que els nivells entre els patinadors són molt diferents i si hi ha gent que va més ràpid és fàcil veure alguna caiguda o xoc lleus, tot i això, la família assegura que ha passat una molt bona estona. Per evitar aquests petits incidents, la Pista de Gel de Fira de Girona ofereix una pista més petita al costat, així com els cascs de protecció per qui ho necessiti, a més, tothom ha de patinar amb guants, un pas més per a la seguretat d'aquesta activitat nadalenca.
En general, com a activitat de diumenge a la tarda -o de qualsevol dia fins el 4 de gener- la gran majoria d'assistents ho repetiria. Delgado, per exemple, ha vingut per primera vegada recomanat per uns amics i assegura que "hi ha molt bon ambient" i que "està molt bé per venir en família". La ciutat de Girona passarà aquestes vacances sobre gel fins el primer diumenge de l'any, després la Fira de Girona seguirà acollint altres fires i esdeveniments.
