Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
Confeccions Babot ha de tornar al color gris una obra artística de Monica Smith que evitava el vandalisme dels grafiters
A principis de desembre, Josep Maria Babot, propietari de Confeccions Babot, va rebre un avís de l’Ajuntament de Girona que l’obligava a esborrar el mural amb motius florals, vegetals i animals que decorava les cinc persianes del seu establiment des del mes de juliol. El diumenge (21 de desembre), la seva artista, Monica Smith, va haver de tapar la seva pròpia obra.
La botiga patia constants pintades de grafits amb firmes i pintades absurdes com Perch o Bulgaro Thug. El propietari feia nou anys que intentava mantenir les persianes netes sense ajuda de ningú. Monica Smith es va oferir i ell va acceptar.
Millorar la imatge de la zona
Babot ho tenia clar:«L’objectiu era millorar la imatge del Barri». «Només cal veure com estan alguns establiments de la Rambla o del carrer Ciutadans», assenyala. O les parets del carrer Albereda, que té just a darrera. «Era un benefici estètic per la ciutat», sosté. Quan la muralista va acabar l’obra després de treballar-hi dos dissabtes a la tarda i dos diumenges, Babot va decidir donar-li uns diners com a agraïment:«No vull aprofitar-me de ningú».
Ubicada en un edifici noucentista entre la plaça Catalunya i el pont de Pedra des de 1880, aquesta botiga és un emblema de la ciutat que Josep Maria Babot Font regenta des del 1998 com a quarta generació. Malgrat el valor patrimonial i familiar del negoci, que conserva elements del segle passat, com la seva escala de fusta, l’administració pública s’ha mostrat poc flexible amb la decoració artística del seu exterior.
L’Ajuntament havia donat un termini de 30 dies al propietari per retornar les persianes al seu estat original, al·legant que el reglament del Barri Vell prohibeix l’ús d’aquests colors en les façanes. Segons explica l’artista, el consistori exigeix l’ús de quatre tons concrets, tots ells «avorrits i foscos com el gris», d’acord amb la normativa d’urbanisme que s’aplica a aquesta zona protegida. Monica Smith sabia que la zona té un reglament estricte, és per això que va triar els colors del fons del seu mural basant-se en els tons dels edificis veïns.
Monica Smith, que porta tres anys pintant a la ciutat ja ha decorat una quarantena de persianes, explica que la seva intenció era purament cívica i amb la voluntat d’embellir Girona. «Volia fer una cosa bonica per al barri, que posés la gent més alegre», lamenta Smith. Com Babot, que assegura que tothom el felicitava per la iniciativa. «Algú però no li deu semblar bé i ho deu haver denunciat», lamenta.
L’Ajuntament té regulat els tons que han de predominar en elements de les façanes del nucli antic
No entén però que si la Policia Municipal de Girona sap la normativa, ningú li va aturar l’artista que va estar quatre dies pintant. Durant els cinc mesos que les persianes havien estat decorades, els grafiters, l’havien respectat. Ni una sola pintada a sobre.
«Intentant salvar-lo»
Babot va parlar amb diferents representants municipals per salvar el mural, però no va obtenir cap resposta positiva. Smith recorda que molts veïns i nens es paraven a mirar l’obra amb entusiasme: «És una llàstima que la ciutat només es preocupi per la seva bellesa durant Temps de Flors, que és només una setmana l’any».
A partir d’ara, l’artista ja sap que necessitarà un permís municipal addicional –a part del propietari de l’establiment– per a futures intervencions, encara que lamenta que les institucions no ajudin més els ciutadans que, per iniciativa pròpia, intenten millorar l’aspecte dels carrers: «Viure a Girona és molt bonic i crec que tots podem contribuir per fer de la ciutat un lloc més bonic, però l’Ajuntament sembla que no s’hi vol sumar».
Resposta municipal
Des del 'Ajuntament de Girona s'ha explicat que s’ha hagut de "tramitar un expedient de disciplina amb motiu d’una queixa veïnal telefònica a la inspectora". "Es va constatar que no s’havia sol·licitat cap permís per portar a terme el pintat", han assenyalat fonts municipals. En concret, indiquen, es va tramitar expedient de disciplina en base a "la carta de colors del "Pla Especial del Barri vell, que preveu uns colors específics per a la serralleria."
L'article 61 del Pla Especial que regula les reixes: "Seran de retícules metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius"
L'Ajuntament indica que "un dels problemes de les persianes opaques" és que "són fàcilment vandalitzables i per evitar-ho es fan aquests murals artístics". Per això, expliquen les mateixes fonts, incidieixen molt "en què les persianes del Barri Vell siguin de tubular metàl·lic, tal com obliga el Pla especial de Barri vell." En aquest cas en concret "l’actuació es va fer sense autorització i per això es va requerir", s'insisteix.
"Un grafiti o composició artística no es permet segons regulació del Pla especial de Barri Vell", reiteren. I detallen què diu l'article 61 del Pla Especial que regula les reixes: "Seran de retícules metàl.liques sense dibuix ni elements decoratius".
