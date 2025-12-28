Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
La justícia constata la reincidència i li imposa multes per un total de 210 euros i el pagament de les costes dels dos judicis
Havia sostret sabates, una bateria de portàtil, olles, paelles, cafeteres i ferralla diversa
Els jutjats de Girona han condemnat en dues ocasions, al llarg del 2025, el mateix home per furts comesos a la deixalleria municipal de la ciutat, situada al polígon Mas Xirgu. Les resolucions judicials confirmen un patró reiterat de sostraccions d’objectes de baix valor ili acaba imposant una ordre d'allunyament a la instal·lació.
La primera sentència, dictada pel Jutjat Penal número 2, fa referència a uns fets ocorreguts el 29 de gener de 2025, quan l’acusat va accedir a la deixalleria en ple horari diürn i es va endur unes sabates i una bateria de portàtil, valorades en 50 euros. L’home va ser interceptat minuts després per la policia local, a pocs metres del recinte, amb els objectes encara en el seu poder.
Inicialment, el Ministeri Fiscal acusava l’individu d’un delicte de robatori amb força, amb petició de presó, però el jutjat va descartar aquesta qualificació en considerar que no s’havia acreditat cap accés violent ni escalament, ja que l’entrada al recinte està controlada per una barrera similar a la d’un aparcament. Finalment, els fets van ser qualificats com a delicte lleu de furt, amb l’agreujant de reincidència, atès que l’acusat ja havia estat condemnat anteriorment per robatori amb força l’any 2023. La pena imposada va ser una multa de dos mesos i un dia, amb una quota diària de tres euros, a més de 50 euros d’indemnització a l’Ajuntament i el pagament de les costes judicials.
La segona condemna correspon a uns fets posteriors, ocorreguts el 30 d’octubre de 2025, quan el mateix home va tornar a entrar a la deixalleria, aquest cop de nit, i va intentar endur-se olles, paelles, cafeteres i ferralla diversa, valorada en 55 euros. Un treballador del servei va detectar l’acció i va avisar la policia municipal, que va arribar al lloc quan l’individu ja havia sortit del recinte amb el material sostret. Els agents el van identificar i van recuperar tots els objectes.
Aquest segon cas va ser jutjat pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Girona, que va considerar provat un delicte lleu de furt en grau de temptativa. Durant la vista oral, el responsable de torn de nit va declarar que l’home acudia sovint a la deixalleria per robar, una circumstància que el jutjat va tenir en compte a l’hora de fixar la pena. La sentència imposa una multa de 20 dies, amb una quota diària de 8 euros (160 euros en total), el pagament de les costes judicials i, com a mesura addicional, una prohibició d’apropar-se a la deixalleria a menys de 100 metres durant dos mesos, una ordre que entra en vigor immediatament després de la notificació.
Malestar entre els treballadors
Les dues resolucions arriben, a més, en un context de malestar laboral dins el servei municipal. A mitjan octubre del 2025 el comitè d’empresa de Girona + Neta va denunciar públicament la inseguretat que pateixen treballadors de la deixalleria, advertint que hi ha persones que hi entren gairebé cada dia a sostreure residus i que això ha derivat en agressions verbals i físiques a la plantilla. Els representants sindicals van assegurar que aquesta situació s’arrossega des de fa temps.
Cap de les dues sentències és ferma i poden ser recorregudes davant l’Audiència Provincial de Girona.
