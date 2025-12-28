Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Veïns de Sant Pau denuncien un «abocador» al barri

El canvi de lloc d’uns contenidors afavoreix des de fa setmanes l’acumulació de deixalles

Deixalles acumulades a l’exterior dels contenidors davant de l’església de Sant Pau, aquest cap de setmana. / Redacció

El canvi de lloc d’uns contenidors del barri de Sant Pau ha generat un «abocador» a la zona, segons denuncien els veïns, que asseguren que des de fa setmanes les bosses de deixalles i altres residus més voluminosos s’acumulen a tocar del porxo de l’església parroquial. Els contenidors, del carrer Narcís Blanch i Illa, van ser traslladats uns quants metres quan van començar els treballs per a l’anomenada «pacificació» d’aquest sector, i van quedar situats just al costat d’uns altres de recollida de roba usada i al davant d’una zona de terra i amb arbres, que dificulten l’accés a les persones que hi volen dipositar les deixalles, i també afavoreixen les activitats incíviques. A més, just al costat dels contenidors s’hi estan apilonant les tanques que s’han usat per envoltar l’espai «pacificat» mentre duraven els treballs, la qual cosa converteix l’espai encara més en un cul-de-sac.

D’altra banda, segons les queixes veïnals, els serveis de neteja no acaben d’eliminar mai l’acumulació de deixalles a l’indret: aquest dissabte a la nit, per exemple, un parell d’operaris amb un camió van retirar part de les escombraries, però la resta només les van apartar dels contenidors i les van apilonar.

Tanques d'obra apilonades, deixalles acumulades i contenidors davant de l'església. / Redacció

Els contenidors estaven situats uns metres més enllà, a distància dels de roba i en un espai de més fàcil accés davant de la pista esportiva. Al seu voltant s’hi acumulaven puntualment bosses de deixalles, a causa de comportaments incívics, però no de manera diferent al que passa en altres indrets de la ciutat. Però des que a mitjans d’octubre van ser traslladats per als treballs de «pacificació» del sector, s’hi ha generat una mena d’«abocador» permanent.

Aquesta «pacificació» ha consistit en la pavimentació amb un color diferent de la part del carrer Narcís Blanch i Illa que hi ha davant de l’església i la pista esportiva, i la col·locació d’alguns elements de mobiliari urbà i uns pocs arbres. El trànsit en aquesta zona ara està prohibit i s’hi impedeix l’accés amb unes pilones, la qual cosa d’altra banda ha generat unes places irregulars d’aparcament just al costat, també, dels contenidors, i que en ocasions dificulten el gir que s’ha de fer a la zona, on continuen les tanques d’obra.

