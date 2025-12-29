La campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès ja ha recaptat 4.500 euros
El donatiu final, que es preveu que superi el repte inicial i s’espera assolir els 7.500 euros, es destinarà íntegrament a la Fundació Amics de la Gent Gran
La campanya solidària de Nadal de l’Espai Gironès ja ha recaptat més de 4.500 euros des que va engegar a principis de desembre. La iniciativa, anomenada "Aquest Nadal, cada peça compta!", consisteix en el fet que els visitants van encaixant peces a un puzle gegant que està situat a la zona de restauració, i també a través de les donacions particulars. L'objectiu de la campanya és millorar la qualitat de vida de la gent gran en situació de soledat i tots els diners recaptats durant les festes, així, aniran per a la Fundació Amics de la Gent Gran.
Haver arribat fins ara als més de 4.500 euros ha fet que s'hagi replantejat l'objectiu inicial, que era 5.000 euros. Ara, el nou repte és de 7.500 euros. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, agraeix la solidaritat de totes les persones que han contribuït a que el centre comercial i explica que esetan "molt contents de veure com la solidaritat gironina està ajudant a completar la imatge i a fer créixer la donació. També anima "a tothom a continuar col·laborant per fer possible aquest nou objectiu".
Les donacions es poden fer fins al 5 de gener amb targeta o en efectiu a una urna que hi haurà al mateix espai del superpuzle, o bé per Bizum a través del QR que es podrà trobar en diferents suports al centre comercial i on hi ha informació de la campanya i dels projectes de l’entitat. En la passada edició va destinar 6.853,56 euros a les unitats pediàtriques dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, i fa dues edicions es van recollir 8.762 euros per un projecte de la Fundació Astrid-21.
Peces solidàries
Entre les peces solidàries també s’hi troben les de les patinadores del CPA Girona, que ja han participat en la campanya. En els pròxims dies es comptarà amb la col·laboració d’altres clubs esportius com el Club Bàsquet Salt, l’Spar Girona i el Bàsquet Girona. De fet, els padrins de la iniciativa són president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, i els jugadors del mateix club Pep Busquets i Ainhoa López.
Per completar l’activitat principal i oferir una experiència encara més completa pel públic familiar de l’Espai Gironès, al mateix espai del puzle gegant s’organitzen uns tallers infantils perquè els nens i nenes que accedeixin a la campanya puguin dibuixar el seu propi puzle i endur-se’l de regal. L’accés és lliure, però també es podrà fer el donatiu voluntari que es vulgui destinar a engrandir la donació final per la Fundació Amics de la Gent Gran.
