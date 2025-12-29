El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
L’edifici, amb l’origen que es remunta al segle XV, té 4.900 m2 i amb 32 hectàrees de jardins, està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional i integra l’antic Mas Ribot
El castell del Marquès de Camps, una finca d’alt valor històric a les Deveses de Salt, i a prop del Barri Vell, està a la venda per 5,5 milions. L’edifici apareix anunciat al portal immobiliari Idealista i està comercialitzat per l’agència RE/MAX Jumbo Mar. La propietat està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional i es coneix popularment com a Cal Marquès, un conjunt monumental que integra l’antic Mas Ribot. El complex té una superfície construïda d’uns 4.900 metres quadrats i s’estén sobre una finca d’aproximadament 32 hectàrees de jardins i espais naturals.
Arquitectònicament, combina una antiga masia amb una edificació principal i una torre de caràcter neomedieval, fruit de diverses fases constructives, especialment de la reforma impulsada a finals del segle XIX. El conjunt presenta murs de maçoneria, façanes arrebossades que imiten carreuat de pedra, obertures emmarcades amb carreus, balcons amb llosanes de pedra i baranes de ferro, cobertes de teula àrab i una torre quadrada amb finestres neogòtiques i un badiu sota teulada. També disposa d’una capella adossada d’una sola nau amb absis semicircular.
A l’interior, l’edifici disposa de 30 habitacions i 15 banys, i conserva diversos elements patrimonials protegits. Els orígens de la finca es remunten almenys al segle XV, amb referències documentals als Ribot de Salt ja l’any 1472. El 1537, aquesta família va adquirir la Devesa de Dons o de Cartellà, iniciant una de les propietats més extenses del municipi, tot i que la van perdre el 1622 per impagament de censos, passant a mans de Gaspar Llorens.
Té trenta habitacions i quinze banys i s’hi conserven diversos elements patrimonials protegits
La successió patrimonial va continuar amb el matrimoni, el 1635, de Caterina Llorens amb Josep Font i Orri, i posteriorment amb diversos enllaços familiars que van consolidar el patrimoni fins que, el 1754, Narcisa Font es va casar amb Llàtzer Anton de Camps, iniciador de la nissaga dels Camps.
Guanys patrimonials
Gràcies a successius matrimonis amb pubilles de famílies com els Avinyó i els Matas, els Camps van acumular un patrimoni considerable, que va convertir Pelagi de Camps i de Matas en el primer contribuent gironí de finals del segle XIX.
L’any 1878, Pelagi de Camps va ser nomenat marquès pel papa Pius IX i va encarregar la reforma del conjunt a l’arquitecte Francesc d’Assís Garcia i Corrons, configurant l’aspecte actual de l’edifici.
Ja al canvi de segle, Carlos de Camps i d’Olzinelles (1860-1939), propietari d’una gran extensió agroforestal, va destacar com a enginyer de monts i com un ferm defensor de la causa forestal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro