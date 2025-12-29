El Govern invertirà 8 milions d'euros en la variant de Celrà per evitar que el trànsit travessi el poble
La Generalitat i l'Ajuntament han arribat a un acord que preveu que els trams urbans de la C-66 passin a ser municipals
El Govern invertirà 8 milions d'euros en la variant de Celrà per evitar que el trànsit travessi el poble. La Generalitat ha signat un acord amb l'Ajuntament que preveu canvis en la circulació i en la titularitat de les vies. Així, el trànsit que no té origen ni destinació a Celrà passarà pel vial perimetral del polígon industrial, que assumirà la funció de variant i donarà continuïtat a la C-66. Els trams urbans d'aquesta carretera passaran a ser carrers municipals. Amb la inversió prevista, es rehabilitarà i s'adequarà el vial perimetral, es milloraran els accessos i es duran a terme actuacions de seguretat viària. L'alcalde, David Planas, ha ressaltat que el municipi guanyarà "seguretat i qualitat de vida".
L'Ajuntament de Celrà i el Govern han signat un acord per "avançar de manera decisiva en la futura variant". És un projecte llargament reivindicat al poble que té com a objectiu desviar el trànsit de la carretera C-66 fora del nucli urbà. Actualment, aquesta via passa pel centre del municipi, generant molèsties, soroll i problemes de seguretat viària. Amb el conveni, els vehicles que no tenen origen ni destinació a la població passarà pel vial perimetral del polígon industrial, que assumirà la funció de variant i donarà continuïtat a la C-66.
L'acord preveu també canvis en la titularitat de les vies. D'una banda, els trams urbans de la C-66 passaran a ser carrers municipals, gestionats pel consistori i amb un ús principalment local. El vial perimetral del polígon industrial (els carrers Nòria, Ter i Llevant) es convertiran en carretera de la Generalitat i esdevindrà la nova variant de Celrà.
Adaptar el vial perimetral
Abans, però, s'invertiran 8 milions d'euros en millorar i adaptar el vial perimetral per garantir la seguretat i el bon funcionament del trànsit. A més, es rehabilitarà el ferm, es milloraran els accessos i es duran a terme actuacions de seguretat viària. Un cop acabin les obres, es formalitzaran les modificacions de titularitat consensuades.
L'alcalde de Celrà, David Planas, ha ressaltat que l'acord permetrà fer "un pas molt important per fer realitat la variant de Celrà, reduir el trànsit pel centre del poble i guanyar seguretat i qualitat de vida per a la ciutadania". Així mateix, Planas ha destacat que la població "avança cap a un model de mobilitat més segur, ordenat i adaptat a les necessitats del municipi, tot resolent una demanda històrica del poble".
