L’Ajuntament de Girona desenvolupa una eina que aplica la intel·ligència artificial per garantir l’anonimat de les dades personals en documents públics
Amb aquest nou sistema, el consistori pot garantir una publicació més ràpida, segura i fiable de la informació al portal de transparència
L’Ajuntament de Girona ha desenvolupat una eina que garanteix l’anonimat en les dades personals que apareixen en documents públics i que són publicades al Portal de Transparència. Aquest sistema utilitza la intel·ligència artificial (IA) i la combina amb mecanismes propis de processament de documents que permeten identificar automàticament noms, adreces i altres dades personals dins de textos i documents PDF. Cada dada detectada es marca amb una etiqueta única, fet que permet mantenir el context i garantir la traçabilitat del document.
L'eina, documentada a l’Observatori dels #DigiCanvis com a iniciativa innovadora de l’administració local, també incorpora funcions addicionals com llistes blanques que eviten que apareguin com anònimes determinades dades, mètriques de processament per monitorar el rendiment i un sistema de cues amb prioritats per assegurar un funcionament estable quan es processen grans volums de documents.
La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas ha explicat les millores que suposarà en el sistema: “Aquesta nova eina, el consistori pot garantir una publicació més ràpida, segura i fiable de la informació al portal de transparència". L’eina està en funcionament en fase pilot des del novembre del 2025 i ja s’utilitza en diversos serveis municipals que treballen conjuntament per ajustar les llistes blanques i millorar-ne el funcionament.
Fins ara, tot el procés per garantir l’anonimat de les dades personals dels decrets es feia manualment, motiu pel qual era lent i estava exposat a errors humans, comprometent la qualitat de la informació publicada i el compliment de la normativa de protecció de dades. Amb aquest nou instrument, el consistori pot garantir una publicació més ràpida, segura i fiable de la informació al portal de transparència. Aquesta es va presentar a la jornada de la COMTIC, en què diversos ajuntaments i organismes es van interessar per fer-ne ús.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter