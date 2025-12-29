Llagostera impulsa un pla de renovació de l’arbrat amb la plantació d'una seixantena d'espècies
L'objectiu d'aquesta acció no és només substituir els arbres que van morir durant la sequera, sinó també generar més espais d’ombra per a la ciutadania
L’Ajuntament de Llagostera ha posat en marxa un pla de renovació i ampliació de l’arbrat amb l’objectiu de substituir els arbres que van morir durant la sequera i, alhora, generar més espais d’ombra per a la ciutadania. En total, s’hi plantaran 57 arbres.
Entre les noves plantacions, es compten liquidàmbars al carrer Hospital i davant l’Institut, així com a Camprodon Carretera i al carrer Marina. També es plantaran moreres sense fruit a les piscines municipals, a la Canyera, al Parc d’Autocaravanes, al carrer Maria Gay i al Parc de la Tirolina, especialment a la zona infantil. Els til·lers s’ubicaran al Passeig Pompeu Fabra, al parc Canigó, conegut com a “Parc Teletubies”, i al carrer Isabel Vilà.
Altres espècies que s’incorporaran són lledoners a la Plaça Narcís Cases, mèlies o castanyers al Skate Park, i acàcies tapereres al Parc de l’Estació, conegudes per la seva floració rosa. A més, es plantaran laguerstrèmies a diversos punts i arbustos a l’avinguda Gironès, així com gessamí al Skatepark i alzines i plantes ornamentals en jardineres de places i carrers com la Plaça Catalunya, Pompeu Fabra o Cases Barates.
