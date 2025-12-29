El Lleuresport de Girona acull 600 persones en el primer dia
L'activitat continua dimarts, divendres i dissabte a les instal·lacions del GEiEG de Sant Narcís
El Lleuresport és una de les cites imprescindibles de les festes de Nadal a Girona. Unes vacances pels infants i joves potser no serien el mateix sense poder fer tombarelles en els inflables, enfilar-se pel rocòdrom, llançar-se per la tirolina o pintar-se la cara en el taller de maquillatge. Tot això ho té el Compelx Esportiu de Sant Narcís del GEiEG, que aquest dilluns ha acollit la primera de les quatre tardes d'activitats i tallers. Per això, ja des de primera hora de la tarda desenes d'infants i joves, molts acompanyats pels seus pares, s'han apropat a les instal·lacions del GEiEG per assistir al primer dia de la ja 41a edició del Lleuresport. Al llarg de tota la tarda han passat unes 600 persones per les instal·lacions.
L'acte inaugural ha comptat amb la presència de diferents autoritats com el representant de l’esport de la Generalitat a Girona, Narcís Casassa, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, i la tinenta d'alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme. També representants de la junta del GEiEG Aurèlia Teixidor, Josep Lluís Eusebio, Cristina Verdaguer i Emma Gironès.
Qui tampoc ha faltat a la cita ha estat en Liós que, des de la 25a edició és la mascota de l'activitat. S'ha passejat pels diferents espais de les instal·lacions, distribuïts en tres plantes. A la planta principal s'ubica el punt d'informació, els jocs gegants de les Fires de Girona, l'escenari o el wypeaut inflable. En el primer pis hi ha inflables, tallers de maquillatge i de treballs manuals de temàtica nadalenca, jocs gegants de fusta i futbol taula, mentre que a la planta inferior s'hi troben les activitats esportives i d’aventura, amb la tirolina, el pont de fusta o l'espai de circ.
Espectacle per tancar
El 2022 el GEiEG es va reinventar i va decidir incloure espectacles al final de la jornada. Van tenir tan d'èxit que aquest format s'ha consolidat fins ara i, aquest dilluns, l'encarregat de l'espectacle final ha estat el cantant-animador infantil i rondallaire vallesà Rah-mon Roma, amb el seu espectacle Sarau d'hivern. L'espectacle ha repassat algunes peces del cançoner popular dels Països Catalans i ha engrescat d'allò més la canalla.
A part, el complex també compte aquests dies amb un Espai Calma pensat per a infants i les seves famílies que necessitin una estona de tranquil·litat i recolliment. També amb un Espai ONG amb la presència d'Intermón Oxfam que donen a conèixer el seu projecte. Ho han fet aquesta tarda, i també ho faran el 2 i 3 de gener. Finalment, s'ha fet un tastet esportiu amb la secció de gimnàstica rítmica del GEiEG, que també faran el 3 de gener. Mentrestant, dimarts serà el torn de la secció d'hoquei patins de l'entitat i divendres de la de billar i tenis.
Per altra banda, en les tres altres jornades també hi haurà espectacles per concloure la jornada. Dimarts serà el torn de Pessic de circ, amb el seu espectacle El petit circ de Messieu Moustache, mentre que divendres es farà dansa i animació amb la companyia Bufanúvols. Finalment, l'últim dia, dissabte, Fèlix Brunet oferirà el seu espectacle de màgia, Nadal Kadabra.
