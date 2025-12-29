El Servei Municipal d'Ocupació de Girona dona suport en la selecció de personal d'unes 400 empreses anualment
Se'ls dona difusió a través de la borsa de treball municipal i se cedeixen les instal·lacions de l'equipament per tal de poder fer el procés selectiu
El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament de Girona posa a disposició de les empreses que decideixen instal·lar-se a la ciutat un conjunt de serveis orientats a facilitar la cobertura de nous llocs de treball i a garantir que aquestes oportunitats arribin al conjunt de la ciutadania. Anualment, fan ús d’aquest servei unes 400 empreses.
Aquest suport inclou la difusió de les vacants mitjançant la borsa de treball municipal, la derivació de persones candidates prèviament entrevistades i validades pels equips tècnics, i la cessió d’espais per a la realització de dinàmiques de grup i entrevistes individuals.
“Des de l’SMO acompanyem les empreses que aposten per Girona perquè el seu projecte d’implantació tingui un impacte positiu i directe en l’ocupació local. Treballem per una ocupació de qualitat, inclusiva i arrelada al territori, posant els recursos municipals al servei tant de les empreses com de les persones”, ha subratllat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.
Un dels casos més recents és la col·laboració amb una empresa del sector comercial —actualment en procés d’implantació a la ciutat— amb qui el Servei ha treballat per gestionar un volum important de contractacions derivades de la seva nova obertura. En total, l’empresa ha requerit suport per cobrir 43 vacants, de perfils de vendes, logística, atenció al client.
En aquestes situacions, des de l’SMO es publiquen les ofertes al web de la borsa de treball i al mateix temps es traslladen al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per reforçar-ne la difusió de manera coordinada. Posteriorment, es deriven les candidatures rebudes a l’empresa, que acostuma a fer un cribratge telefònic previ a la selecció. És habitual que l’SMO cedeixi les seves instal·lacions per a les sessions de selecció, que poden incloure diferents dinàmiques grupals i entrevistes individuals.
Aquest model de col·laboració exemplifica la voluntat del Servei Municipal d’Ocupació d’esdevenir un aliat estratègic per a les empreses que arriben a la ciutat, facilitant els seus processos de contractació i, alhora, promovent noves oportunitats laborals per la ciutadania.
El Servei Municipal d’Ocupació reafirma així el seu compromís amb el desenvolupament econòmic local, l’impuls de l’ocupació de qualitat i l’acompanyament tant a les empreses com a les persones que cerquen feina.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026