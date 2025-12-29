Talen més arbres al parc de la Devesa de Girona que presentaven risc de caiguda
Arran de la caiguda d'un altre plàtan al costat de la Rosaleda la setmana passada, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió com a mesura preventiva
L'Ajuntament de Girona ha començat a talar aquest dilluns més arbres ubicats al voltant de la Rosaleda. El consistori va anunciar aquesta mesura arran de la caiguda, la setmana passada, d'un altre plàtan, el tercer aquest 2025, en aquesta zona del parc de la Devesa. Són els exemplars que "presenten més risc de caiguda i potencials danys, tant humans com materials", ha piulat l'alcalde, Lluc Salellas, a les xarxes socials.
A principis de desembre ja es va talar el plàtan també situat en aquest punt del parc i que amenaçava de caure a sobre de la Rosaleda i el local de l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell. Salellas no ha especificat la quantitat d'exemplars que es talaran aquests dies, però sí que amb la seva fusta es farà "mobiliari urbà pels parcs i per al projecte de La Vora, que ha de dotar Girona d'una anella verda transitable".
Dimarts passat, quan va caure un altre arbre, l'Ajuntament va decidir tancar els jardins i la Rosaleda per precaució. Segons el consistori, l'últim exemplar podria haver tombat per l'alteració del sòl causat per la darrera caiguda i també per les contínues pluges dels darrers dies. Alguns arbres d'aquest entorn estan torçats, igual que ho estava el que va caure la setmana passada. Tanmateix, "l'aspecte exterior d'un arbre no és un indicador suficient, ja que és difícil saber si pot tenir les arrels danyades per èpoques d'estrès hídric, per la intensa compactació del sòl o per la caiguda d'arbres propers que hagin remogut el sòl", assenyala Salellas.
Més mesures
A part de talar diferents arbres, l'Ajuntament portarà a terme altres accions per evitar que en puguin caure més. Una d'elles, podar i reduir les copes i les lateralitats dels arbres perquè pesin menys. Especialment, serà una tasca que es farà a la zona dels jardins de la Devesa, que és on han caigut els tres arbres aquest any. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va anunciar fa unes setmanes que aquesta actuació es faria Els treballs, però, es faran més "a principis d'any i abans de la primavera".
En paral·lel, el consistori estudiar "recol·locar" alguna de les fires que es fan al passeig de la Devesa per evitar la compactació del sol, una de les hipotètiques causa que poden fer caure més arbres. També es pretén col·locar "obstacles" perquè els vehicles no puguin avançar tan a prop del canal. "El Parc de la Devesa és una prioritat de ciutat i per això treballem per a cuidar-la i prevenir-ne al màxim els possibles riscos", conclou Salellas en la piulada que ha fet a xarxes.
Tres arbres caiguts el 2025
Aquest 2025 ja han caigut tres arbres a la zona de la Rosaleda. El primer va ser el 15 de juny i feia més de cinquanta metres d'alçada. El segon, que va tombar el 8 de novembre, era més petit, i feia una trentena de metres. En el moment de la caiguda va arribar a fregar amb l'edifici de la Rosaleda, sense causar danys notables. L'últim exemplar va caure el passat 23 de desembre.
Al llarg dels anys, n'han caigut més, i en altres punts de la Devesa. El març de l'any 2008 en va cedir un possiblement per la presència d'un fong. El novembre de l'any 2013 va caure un arbre d'uns 45 metres d'alçada i que tenia uns 150 anys en un passeig pavimentat molt concorregut, però sense fer mal a ningú. També el maig de 2018 un plàtan d'uns seixanta metres d'alçada i de 170 anys va caure a la plaça de les Botxes.
A banda, han caigut branques de grans dimensions. Una, fa molts anys en plenes carpes d'oci nocturn. No hi va haver ferits. Una empresa externa s'encarrega del manteniment de l'arbrat del parc. Actualment, al parc hi ha uns 2.500 arbres, de diferents edats i mides.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter