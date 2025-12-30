Detenen dues persones a Girona per robar a un home després de retirar diners del caixer d’una entitat bancària
Els detinguts van abordar la víctima i la van colpejar al terra per sostreure-li la cartera amb els diners i diversos dècims de loteria
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 27 de desembre un home de 30 anys i una dona de 39 anys com a presumptes autors d’un delicte robatori amb violència i intimidació a Girona. A primera hora del matí agents que estaven fent patrullatge preventiu van ser requerits per adreçar-se fins un establiment del carrer de la Creu ja que hi havia un home ferit que havia entrat al local per demanar ajuda. Quan els mossos van arribar al lloc van saber que l’home havia estat víctima d’un robatori violent i de diverses agressions per part d’un grup.
La víctima va treure diners d’un caixer automàtic del carrer Joan Maragall i, en sortir, un grup d’unes cinc persones el va abordar, li van regirar el braç i el van colpejar a cops de peu al terra per treure-li la cartera amb els diners que havia retirat, alguns dècims de loteria i la seva documentació. De seguida els agents van activar el Sistema d’Emergències Mèdiques per traslladar la víctima a fer les primeres atencions sanitàries.
Gràcies a les descripcions facilitades per la mateixa víctima i també per diversos testimonis que van presenciar els fets, els agents van iniciar la recerca dels autors per les immediacions i carrers adjacents. Donada la proximitat amb l’estació de tren, s’hi van adreçar. Dins la cafeteria de la mateixa els mossos van veure un grup de persones que coincidia amb els possibles autors. Els mossos van identificar set persones, localitzant entre els escorcolls 400 euros i els cinc dècims de loteria amagats entre la roba interior o butxaques.
Després de les indagacions policials els agents van detenir dues d’elles per la seva implicació directa en el robatori violent. Al detingut, en el moment de l’arrest, li constaven dues ordres policials de detenció en vigor emeses per la Unitat d’Investigació de Girona per dos robatoris més amb violència i intimidació. Els detinguts, amb antecedents, va passar el dia 28 de desembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava