Famílies amb fills amb autisme demanen que l'espai reservat a la cavalcada de Girona estigui "ben senyalitzat" i que els caramels es donin en mà
El president de l'associació Girona Inclusiva fa una crida a "no quedar-nos a casa i a gaudir dels actes perquè la inclusió és obligatòria"
L'associació Girona Inclusiva, formada per una cinquantena de famílies gironines amb fills diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista (TEA), fa mesos que treballa colze a colze amb l'Ajuntament de Girona per garantir que la cavalcada de Reis sigui inclusiva.
En aquest sentit, l'associació va demanar al consistori que la zona reservada a infants neurodivergents estigués "ben senyalitzada", que la música no deixés de sonar quan la comitiva reial passés per davant perquè "tranquil·litat no equival a silenci, només a fer les coses amb més tacte" i que els caramels es repartissin en mà "perquè hi hagi més interacció amb els nens i s'evitin corredisses, empentes i cops", explica el president de l'entitat, Jesús Pastor. En aquest sentit, lamenta que "és molt frustrant pels nens, siguin o no neurodivergents, que la comitiva passi de llarg sense gairebé dir-los res".
La zona reservada s'ubicarà a la Gran Via de Jaume I: "L'any passat, l'espai reservat no estava ben senyalitzat al plànol i el cartell estava molt baix, la gent s'hi posava al davant i la zona no s'identificava", recorda Pastor. Un fet que els va portar a "haver d'aguantar comentaris molt desagradables".
L'Ajuntament de Girona assegura que enguany hi haurà uns cartells de grans dimensions que senyalitzaran l'espai i que els caramels es repartiran en mà en aquest tram de baixos estímuls.
Amb tot, el president de l'associació Girona Inclusiva fa una crida a "no quedar-nos a casa i a gaudir de la cavalcada perquè la inclusió és obligatòria". En aquest sentit, assegura que "la nostra tasca és conscienciar a tothom per a emprendre petites accions amb l'objectiu de garantir que la inclusió sigui real".
