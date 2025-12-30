Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Famílies amb fills amb autisme demanen que l'espai reservat a la cavalcada de Girona estigui "ben senyalitzat" i que els caramels es donin en mà

El president de l'associació Girona Inclusiva fa una crida a "no quedar-nos a casa i a gaudir dels actes perquè la inclusió és obligatòria"

Els Reis d'Orient a Girona, en una imatge d'arxiu.

Els Reis d'Orient a Girona, en una imatge d'arxiu. / ACN

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

L'associació Girona Inclusiva, formada per una cinquantena de famílies gironines amb fills diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista (TEA), fa mesos que treballa colze a colze amb l'Ajuntament de Girona per garantir que la cavalcada de Reis sigui inclusiva.

En aquest sentit, l'associació va demanar al consistori que la zona reservada a infants neurodivergents estigués "ben senyalitzada", que la música no deixés de sonar quan la comitiva reial passés per davant perquè "tranquil·litat no equival a silenci, només a fer les coses amb més tacte" i que els caramels es repartissin en mà "perquè hi hagi més interacció amb els nens i s'evitin corredisses, empentes i cops", explica el president de l'entitat, Jesús Pastor. En aquest sentit, lamenta que "és molt frustrant pels nens, siguin o no neurodivergents, que la comitiva passi de llarg sense gairebé dir-los res".

La zona reservada s'ubicarà a la Gran Via de Jaume I: "L'any passat, l'espai reservat no estava ben senyalitzat al plànol i el cartell estava molt baix, la gent s'hi posava al davant i la zona no s'identificava", recorda Pastor. Un fet que els va portar a "haver d'aguantar comentaris molt desagradables".

L'Ajuntament de Girona assegura que enguany hi haurà uns cartells de grans dimensions que senyalitzaran l'espai i que els caramels es repartiran en mà en aquest tram de baixos estímuls.

Amb tot, el president de l'associació Girona Inclusiva fa una crida a "no quedar-nos a casa i a gaudir de la cavalcada perquè la inclusió és obligatòria". En aquest sentit, assegura que "la nostra tasca és conscienciar a tothom per a emprendre petites accions amb l'objectiu de garantir que la inclusió sigui real".

TEMES

