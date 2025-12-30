Es fan passar per policies i roben un cotxe a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis
Els Mossos investiguen els fets, que no van deixar ferits ni cap detingut
Quatre homes es van fer passar per policies el passat diumenge, 28 de desembre, per aturar un vehicle que circulava per l’AP-7, a Sant Julià de Ramis, i robar-lo. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, els autors van intimidar les dues persones que viatjaven al cotxe i se’l van endur, sense que consti l’ús d’armes de foc ni que hi hagués ferits.
Els fets van tenir lloc a l’autopista, on els individus haurien simulat una actuació policial per fer aturar el vehicle. Un cop interceptat, van aconseguir que els ocupants en sortissin i van fugir amb el cotxe. Les víctimes van poder alertar els serveis d’emergències després de l’incident.
Investigació policial
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes del robatori i identificar els responsables. En aquest sentit, el cos policial també analitza si hi podria haver algun tipus de vinculació prèvia entre els autors i les víctimes que ajudi a explicar el context en què es van produir els fets. A hores d’ara, no s’ha practicat cap detenció i els Mossos no han confirmat cap relació amb altres delictes similars. La investigació continua oberta.
