Girona no passarà de 30 a 40 km/h el radar de Pedret que ja ha posat més de 7.300 multes
L'Ajuntament de Girona diu que en reforçarà la senyalització, ja que el radar està en un punt "sensible"
Girona descarta apujar el límit de velocitat del radar del barri de Pedret i passar-lo de 30 a 40 km/h però sí que en reforçarà la senyalització. El regidor de Mobilitat, Isaac Sànchez, explica que a banda del què fixa el Reglament General de Circulació, el cinemòmetre es troba en un punt "sensible". Perquè just abans del radar hi ha una corba, el riu hi passa a tocar i és a prop tant del centre cívic de Pedret com de dues parades d'autobús. "De moment no tocarem el límit, però sí que instal·larem un nou senyal que informi els conductors", diu Sànchez. D'ençà que es va engegar a mitjans agost, aquest cinemòmetre ja ha posat més de 7.300 multes. Això sí, el regidor també subratlla que durant l'últim mes el volum de sancions s'ha reduït més d'un 20%.
El radar de Pedret forma part del paquet de quatre que l'Ajuntament de Girona va activar el 13 d'agost passat. El cinemòmetre està situat a l'altura del número 146 del carrer de Pedret, on el límit de velocitat està fixat a 30 km/h. Els altres aparells es troben a tocar del col·legi Maristes, a la frontissa del Güell i just passat l'encreuament entre la carretera Barcelona i el carrer de la Creu.
D'ençà que els dispositius van començar a multar, el dels Maristes i el de Pedret van convertir-se en un autèntic flagell per als conductors. Perquè tan sols durant un trimestre, aquests dos cinemòmetres van acaparar fins al 90% de les 13.276 sancions que van posar els nous aparells.
Als punts on es troben aquests dos radars -a l'avinguda Josep Tarradellas i al carrer de Pedret- el límit de velocitat és de 30 km/h. En el cas del de Pedret, però, l'Ajuntament de Girona va explicar que estudiaria apujar-lo fins als 40 km/h (que és el topall fixat tant per al de la frontissa del Güell com per al de la carretera Barcelona).
De moment, però, el consistori descarta aquesta opció. El regidor de Mobilitat explica que, per una banda, el reglament de circulació recull que en vies urbanes com la de Pedret -amb un carril per sentit- "la velocitat prevista és de 30 quilòmetres per hora". Però a més d'això, Sànchez també subratlla que al darrere hi ha motius de "seguretat viària", perquè el lloc on s'ha instal·lat el radar és "un punt sensible".
El cinemòmetre de Pedret es troba al costat del semàfor que hi ha just després de la corba d'entrada al barri (un cop passades les naus industrials). "Hem de tenir en compte que hi ha el centre cívic a prop, dues parades d'autobús i que també el riu Ter hi passa a tocar", explica Isaac Sànchez.
Aquest últim mes, les sancions s'han reduït més d'un 20%
"Per tant, tot plegat ens fa pensar que, de moment, hem de mantenir aquest límit de velocitat", precisa el regidor (en referència als 30 km/h). Sànchez diu que, en un futur, el consistori no es tanca a repensar-s'ho però que, d'entrada, allò que es farà serà reforçar la senyalització per alertar els conductors de la presència del dispositiu.
Per això, l'ajuntament instal·larà un nou senyal a la zona. "Amb aquesta mesura, volem veure si aconseguim que per una banda hi hagi menys sancions, i per l'altra que es mantingui la velocitat que correspon a aquesta via", explica Sànchez.
Entre un 20 i un 30% menys de multes
D'ençà que es va activar el radar de Pedret, i fins a mitjans de desembre, aquest cinemòmetre ja ha posat més de 7.300 multes. Durant el primer trimestre de funcionament -entre el 13 d'agost i el 17 de novembre- el dispositiu va denunciar 5.470 conductors. I des d'aleshores i fins al 14 de desembre, ha sumat 1.902 sancions més per excés de velocitat.
El regidor de Mobilitat, però, sí que posa en relleu que aquestes darreres setmanes el volum de multes s'ha reduït entre un 20 i un 30%. "Per tant, mica en mica els conductors també van prenent consciència de quin és el límit de velocitat en aquest punt", explica Isaac Sànchez.
Entre el 17 i el 23 de novembre, el radar de Pedret va posar 567 sancions. Una setmana més tard, van ser-ne 470. De l'1 al 7 de desembre, el dispositiu va caçar 466 infractors. I finalment, entre els dies 8 i 14 de desembre, la xifra de multes va reduir-se fins a les 399.
Per últim, el regidor de Mobilitat recorda que, en el cas dels quatre radars, els límits de velocitat no s'han fixat ara, sinó que ja eren vigents des del 2021. A més, Sànchez també precisa que cada dispositiu s'acompanya del que es coneix com a 'radar pedagògic' (és a dir, la pantalla que informa els conductors de la velocitat a la qual circulen).
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter