Girona viu un dels desembres més plujosos dels últims 120 anys
El mes acumula 270 litres per metre quadrat i combina precipitacions excepcionals amb temperatures inusualment altes, segons l’observador meteorològic Gerard Taulé
Girona ha viscut un desembre excepcional des del punt de vista meteorològic, tant per la quantitat de pluja acumulada com per les temperatures registrades. Segons les dades de l’observador meteorològic Gerard Taulé, aquest desembre ha deixat 270 litres per metre quadrat a la ciutat, una xifra que el situa com el quart més plujós des del 1906, només per darrere dels anys 1932, 1971 i 1906.
Taulé detalla que només tres desembres han superat aquest registre en més de 120 anys de dades. El més extrem va ser el de 1932, quan es van acumular 517 litres per metre quadrat, en un context d’inundacions importants amb el desbordament de l’Onyar i el Ter. També destaca el desembre de 1971, amb 371,2 litres, i el de 1906, que amb 272,3 litres va quedar lleugerament per sobre del d’aquest any.
Una temperatura mitjana molt elevada
Tot i l’elevada quantitat de precipitació, el comportament tèrmic del mes també ha estat destacable. La temperatura mitjana registrada a l’estació de Girona-Sèquia ha estat d’11,2 ºC, una xifra molt superior a la mitjana climàtica del desembre, que se situa en 8,8 ºC. Segons Taulé, això converteix aquest desembre en un dels més càlids de la sèrie, tot i que no arriba al rècord absolut, que continua sent el de 1989, amb 12,1 ºC de mitjana.
L’observador remarca que el paral·lelisme amb el desembre de 1932 és especialment interessant, ja que també va ser un mes molt plujós i càlid, sense glaçades al centre de la ciutat, un fet que es repeteix aquest any. Tot i això, a diferència d’aquell episodi històric, aquest desembre no s’han registrat jornades de precipitació extrema concentrada. El dia amb més pluja va ser el 20 de desembre, amb poc menys de 70 litres, lluny dels 145 litres que van caure en un sol dia el gener de 1971.
La mitjana de precipitació del mes de desembre a Girona és de 62,5 litres per metre quadrat, fet que posa en relleu fins a quin punt el registre d’aquest any se situa molt per sobre dels valors habituals. Taulé subratlla que el 2025 ha estat un any “molt boig” en termes de precipitació, amb contrastos molt marcats entre mesos. En aquest sentit, recorda que Girona ha viscut el quart desembre més plujós i també el juliol més plujós de la sèrie històrica iniciada el 1884, mentre que, en l’extrem oposat, s’ha registrat el juny més sec, amb només 0,5 litres a la vall de Sant Daniel, i el quart octubre més sec des del 1906, amb 11,4 litres. Malgrat aquests contrastos, Taulé apunta que l’anàlisi de les sèries llargues no mostra una tendència clara cap a una major irregularitat de les precipitacions a Girona. L’estudi de la precipitació del mes de desembre indica una lleugera tendència a la baixa, d’uns 0,12 mil·límetres per any, però amb un coeficient de determinació molt baix.
De fet, segons explica, el coeficient de variació de la precipitació anual a Girona ha disminuït lleugerament en les últimes dècades. Entre els anys 1906 i 1935, aquest indicador se situava en 31, mentre que en el període 1996-2025 ha baixat fins a 28, cosa que apunta a una menor irregularitat interanual. “Això va en contra del que indiquen moltes teories climàtiques sobre una Mediterrània cada cop més extrema, però Girona pot ser una excepció”, assenyala.
El comportament plujós d’aquest desembre també s’ha reflectit a Salt, on Taulé gestiona una estació meteorològica. En aquest punt, el mes ha estat el més plujós de tota la sèrie, amb 245,7 litres per metre quadrat, gairebé el doble del segon desembre més plujós registrat fins ara, el del 2004, amb 122,7 litres. Segons l’observador, aquests episodis reforcen la necessitat de disposar de sèries climàtiques llargues en territoris de clima mediterrani, on la pluja és molt irregular i els extrems puntuals poden distorsionar fàcilment les mitjanes a curt termini.
