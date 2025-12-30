Indignació pel mural tapat a una botiga del Barri Vell de Girona: "Volem que s'actuï amb la mateixa eficàcia amb tots els incompliments"
Els veïns del nucli antic fa anys que qüestionen el compliment del Pla Especial i ara lamenten que s’hagi fet treure un mural d’un local «per una trucada»
L'Associació de Veïns del Barri Vell demana que l'Ajuntament de Girona actuï "amb la mateixa eficàcia amb tots els incompliments" que es produeixen al nucli antic de la ciutat. L'associació lamenta que faci anys que denuncia incompliments i que el consistori "no hagi fet res" i, en canvi, hagi fet retirar el mural de les persianes d'una botiga "per una sola trucada". Com va avançar Diari de Girona, l'Ajuntament va obligar a esborrar el mural de Confeccions Babot perquè "no s’havia sol·licitat cap permís per portar a terme el pintat".
L'Ajuntament va explicar que s'havia hagut de "tramitar un expedient de disciplina amb motiu d’una queixa veïnal telefònica a la inspectora" per aquest mural elaborat per l'artista Monica Smith, que ella mateixa va haver d'eliminar el passat 21 de desembre. Això ha indignat als veïns del barri, que reconeixen que el disseny de la botiga "incomplia" amb la normativa, però que ells han denunciat "incompliments de les ordenances i del Pla Espacial del Barri Vell" i no han "rebut resposta".
En aquest cas més recent, però, el propietari de Confeccions Babot, Josep Maria Babot, va rebre un avís de l'Ajuntament que l’obligava a esborrar el mural que decorava les persianes del seu establiment des del mes de juliol. Poc després, l'artista ja les havia eliminat. Babot va indicar que patia constants pintades de grafitis abans que es fes el mural i també va denunciar. L'article 61 del Pla Espacial de Conservació i Reforma del Barri Vell deixa clar que les reixes "seran formades per barrots o retícules metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius".
Alguns exemples
Tanmateix, els veïns batallen des de fa temps perquè hi ha diferents aspectes d'aquest Pla Especial que tampoc es compleixen. Per exemples, les portes d'alguns immobles "fan soroll" i "incompleixen amb l'estat de conservació marcat per les ordenances i el Pla Especial", remarquen. De fet, l'article 23 del Pla Especial recull que "l'Ajuntament ordenarà d’ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries per a la conservació de les bones condicions de seguretat i salubritat i d’ornament de les edificacions, jardins i terrenys, quan els seus propietaris no cuidin d'aquesta conservació".
Els veïns asseguren que han entrat diferents escrits pel registre d'entrar per reclamar que "arreglin una porta del carrer General Fournàs que incompleix la normativa perquè està en molt mal estat, fa sorolls i encara no l'han fet arreglar". Es tracta de la porta del magatzem de l'antic restaurant mexicà Maguey, ubicat al carrer de la Cort Reial, i que va tancar fa uns mesos.
Altres aspectes que l'associació també denuncia són sorolls per la circulació de vehicles pel barri o l'ús de les terrasses dels locals de restauració. De fet, en algunes ocasions els residents al nucli antic de la ciutat s'han queixat de sorolls a les nits a causa dels locals de restauració o d'oci nocturn, en espais com la plaça de la Independència o la rambla de la Llibertat. Pel que fa a la circulació de vehicles, per exemple, l'article 79, sobre els aparcaments de vehicles, assenyala que l'actuació ha d'incloure "l’adopció de les mesures tècniques que calguin per a evitar que l’existència de l’estacionament comporti molèsties pel veïnat, fums, sorolls, colors".
Un altre punt que recull el document és que "els aparcaments i operacions de càrrega i descàrrega hauran d’efectuar-se en els llocs especialment assenyalats per aquests efectes en la via pública, en el pati d’illa o en l’interior de la parcel·la respectiva". En aquest sentit, els veïns s'han queixat que "descarreguen abans de l'horari" i, en alguna ocasió, també han criticat el punt de càrrega i descàrrega de la plaça de l'Oli, i han demanat canviar-lo.
El punt produeix cues de vehicles al carrer Ciutadans o camions que bloquegen el pas de vianants a la mateixa plaça de l'Oli. L'estiu passat, la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Vell, Magalí Pons, va assegurar que canviar el punt de càrrega i descàrrega era una "reivindicació històrica".
