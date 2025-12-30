Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Girona felicita la veïna centenària Maria Rosa Codina Coma

El tercer tinent d’alcaldia, Sergi Font Domènech, l’ha visitat aquest matí

La visita de Sergi Font a la veïna Maria Rosa Codina Coma. / Ajuntament de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha felicitat avui la veïna centenària Maria Rosa Codina Coma, que va fer 100 anys el passat 25 de desembre, dia de Nadal. La gironina, resident al barri de Sant Pau, ha rebut aquest matí la visita del tercer tinent d’alcaldia del consistori, Sergi Font Domènech, que l’ha felicitat en nom propi, del consistori i de la ciutat.

Després d’una breu conversa, el regidor li ha entregat un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

Maria Rosa Codina Coma va néixer a Berga l’any 1925, però viu a Girona d’ençà que es va casar als 22 anys.

