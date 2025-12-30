Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balandrauradars a Gironabarraca cala EstretaEcheverriembassaments CatalunyaVeneçuela
instagramlinkedin

L’Ajuntament de Girona inicia un taller per professionalitzar en jardineria i horticultura a vuit persones en situació d’atur

Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la iniciativa forma part del programa Treball als Barris 2025 i té com a objectiu facilitar l’adquisició d’experiència professional i millorar l’ocupabilitat de qui hi participa

Una imatge del taller.

Una imatge del taller. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona, a través del programa Treball als Barris 2025, ha iniciat la segona edició del taller d’ocupació de jardineria i horticultura a les Hortes de Santa Eugènia per a vuit persones en situació d’atur que han estat contractades durant DEU mesos i mig i que podran combinar feina i formació mitjançant un contracte de formació en alternança. Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el taller va començar el passat 15 de desembre i es desenvolupa en els espais naturals i hortícoles de les Hortes de Santa Eugènia i Can Po Vell.

La regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, ha explicat que “aquest taller és una clara aposta per oferir oportunitats reals a persones que es troben en situació d’atur, combinant formació qualificadora i experiència laboral en un àmbit amb sortides professionals com és la jardineria i l’horticultura”.

L’objectiu del projecte és professionalitzar persones en situació d’atur en competències tècniques vinculades a la jardineria i l’agricultura i potenciar les seves competències transversals, per tal millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva inserció al mercat laboral. Al mateix temps, aquesta iniciativa contribueix a la millora dels espais verds i hortícoles i la restauració i dinamització de les Hortes de Santa Eugènia i Can Po Vell, potenciant-ne l’ús social i educatiu i millorant-ne la qualitat per la ciutadania.

Algunes de les tasques que desenvoluparan al llarg de deu mesos i mig seran la poda de manteniment de punts d’accés, camins, canyes, rosers i arbustos; la reparació de fuites puntuals, neteja forestal i el manteniment dels marges dels recs; la reposició d’arbrat i plantació d’arbustos en diverses zones municipals, inclosa la zona d’aiguamolls; la plantació i sembra d’hortalisses de temporada, plantes aromàtiques i flors; el manteniment de tanques, cartells, senyals i altres instal·lacions municipals; i la reparació i manteniment de casetes d’horta (ferratges, xarneres, cobertes), entre altres.

També es continuarà oferint als centres educatius del municipi la possibilitat de dur a terme el taller-sortida per les Hortes de Santa Eugènia –adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària-, inclòs en el catàleg de recursos educatius de La Caseta, a fi de fomentar el coneixement sobre els horts i la diversitat de la flora i fauna de les hortes.

A més, les persones participants duran a terme formació especialitzada en l’àmbit de la jardineria i l’agricultura, i també rebran formació complementària en informàtica i competències transversals. Una vegada finalitzi el taller, els i les assistents obtindran el certificat de professionalitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108), i l’acreditació de dos mòduls de l’especialitat formativa Activitats auxiliars agrícoles (AGAU0010).

Aquest taller s’ha destinat a persones aturades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC i residents als barris on es porta a terme el projecte Treball als Barris. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents