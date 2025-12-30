L’Ajuntament de Girona inicia un taller per professionalitzar en jardineria i horticultura a vuit persones en situació d’atur
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la iniciativa forma part del programa Treball als Barris 2025 i té com a objectiu facilitar l’adquisició d’experiència professional i millorar l’ocupabilitat de qui hi participa
L’Ajuntament de Girona, a través del programa Treball als Barris 2025, ha iniciat la segona edició del taller d’ocupació de jardineria i horticultura a les Hortes de Santa Eugènia per a vuit persones en situació d’atur que han estat contractades durant DEU mesos i mig i que podran combinar feina i formació mitjançant un contracte de formació en alternança. Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el taller va començar el passat 15 de desembre i es desenvolupa en els espais naturals i hortícoles de les Hortes de Santa Eugènia i Can Po Vell.
La regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, ha explicat que “aquest taller és una clara aposta per oferir oportunitats reals a persones que es troben en situació d’atur, combinant formació qualificadora i experiència laboral en un àmbit amb sortides professionals com és la jardineria i l’horticultura”.
L’objectiu del projecte és professionalitzar persones en situació d’atur en competències tècniques vinculades a la jardineria i l’agricultura i potenciar les seves competències transversals, per tal millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva inserció al mercat laboral. Al mateix temps, aquesta iniciativa contribueix a la millora dels espais verds i hortícoles i la restauració i dinamització de les Hortes de Santa Eugènia i Can Po Vell, potenciant-ne l’ús social i educatiu i millorant-ne la qualitat per la ciutadania.
Algunes de les tasques que desenvoluparan al llarg de deu mesos i mig seran la poda de manteniment de punts d’accés, camins, canyes, rosers i arbustos; la reparació de fuites puntuals, neteja forestal i el manteniment dels marges dels recs; la reposició d’arbrat i plantació d’arbustos en diverses zones municipals, inclosa la zona d’aiguamolls; la plantació i sembra d’hortalisses de temporada, plantes aromàtiques i flors; el manteniment de tanques, cartells, senyals i altres instal·lacions municipals; i la reparació i manteniment de casetes d’horta (ferratges, xarneres, cobertes), entre altres.
També es continuarà oferint als centres educatius del municipi la possibilitat de dur a terme el taller-sortida per les Hortes de Santa Eugènia –adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària-, inclòs en el catàleg de recursos educatius de La Caseta, a fi de fomentar el coneixement sobre els horts i la diversitat de la flora i fauna de les hortes.
A més, les persones participants duran a terme formació especialitzada en l’àmbit de la jardineria i l’agricultura, i també rebran formació complementària en informàtica i competències transversals. Una vegada finalitzi el taller, els i les assistents obtindran el certificat de professionalitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108), i l’acreditació de dos mòduls de l’especialitat formativa Activitats auxiliars agrícoles (AGAU0010).
Aquest taller s’ha destinat a persones aturades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC i residents als barris on es porta a terme el projecte Treball als Barris. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris.
